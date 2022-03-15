Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere 'teknik ara' verildi
Rusya ve Ukrayna arasında yapılan müzakerelere alt grupların ek çalışmalar yapması için yarına kadar "teknik ara" verildiğini belirten Ukrayna hükümeti, müzakerelerin devam edeceğini duyurdu.
Ukrayna heyetine başkanlık eden Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 4. tur müzakerelerin "zor" olduğunu belirterek, "Müzakereler, barış, ateşkes, askeri birliklerin çekilmesi ve güvenlik garantileri için yapılıyor" ifadelerini kullandı.
Yapılan müzakerelere alt grupların ek çalışmalar yapması için yarına kadar "teknik ara" verildiğini belirten Podolyak, müzakerelerin devam edeceği bilgisini paylaştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için gerçekleştirilen müzakerelerin bir sonraki turunun bugün planlandığını duyurmuştu.
Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereler, 28 Şubat, 3 Mart ve 7 Mart tarihlerinde Belarus sınırında yapılmıştı.
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