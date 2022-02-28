Rusya Kiev’in yanı sıra Harkov’u da kuşattı

28 Şubat 2022 Pazartesi, 04:00

Rusya güçlerinin Ukrayna’ya yönelik saldırıları önceki gece ve dün de sürdü. Başkent Kiev, şehre önceden sızdığı belirtilen Rus özel kuvvetlerinin saldırılarına sahne oldu. Ukrayna ordusunun önceki gece yaşanan çatışmalarda Rus güçlerini etkisiz hale getirdiği belirtildi. Ancak Kiev dün sabah da şiddetli patlamalarla güne uyandı. Yetkililer, şehir semalarında iki Rus helikopterinin imha edildiğini belirtti. Belarus’ta konuşlandırılan ve Kiev’e fırlatılan bir füzenin de havada imha edildiği duyuruldu. Ukraynalı yetkililer, Rusya ordusunun Kiev’i iki yönden kuşatma hazırlıklarını sürdürdüğüne de dikkat çekti.

Başkent Kiev’de Rus sabotaj gruplarına karşı önlem olarak bir buçuk gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Ülkenin ikinci büyük kenti olan Rusya sınırındaki Harkov ise dün sabah saatlerinde Rus birliklerinin taarruzuna sahne oldu. Gün boyunca süren yoğun çatışmaların ardından Ukrayna güvenlik güçleri, kentin büyük kısmının kontrol altında olduğunu savundu.

Ülkenin güney bölgelerinde, Rusya’nın sekiz yıl önce Ukrayna’dan ele geçirdiği Kırım Yarımadası’ndaki Rus kuvvetlerinin ise Odessa yönüne doğru başlattığı saldırıda Rusların Ukrayna’nın en güneyindeki Herson şehrine girdikleri, Nikolayev şehrinin ise ağır bombardıman altında olduğu haberleri gündeme yansıdı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı güneydeki Rus kuvvetlerinin amacının, Odessa’yı alıp Ukrayna’nın Karadeniz’le bağlantısını keserek Moldova’da ayrılıkçı Rus nüfusun yaşadığı Transdinyester bölgesine kara bağlantısı oluşturmak olduğunu ifade etmişti.

Öte yandan Ukrayna İçişleri Bakanı danışmanının dün Belarus’tan Ukrayna’ya İskender füzesi atıldığı iddiası kaygıları artırdı.

EN AZ 210 SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ

Savaşın acı bilançosu da her geçen an katlanıyor. Ukrayna kaynakları, Rusya’nın saldırılarında dört günde en az 210 sivilin hayatını kaybettiğini, 1100 kişinin yaralandığını belirtti. Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Anna Malyar ise 4 bin 300 Rus askerinin öldüğünü savundu. Rusya’nın ayrıca 146 tank kaybettiğini belirtti.

Azerbaycan’ın Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna’da dört Azerbaycan vatandaşının yaşamını yitirdiğini duyurdu. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Odessa kentinden Moldova yönüne giden sekiz araçlık konvoyda, Azerbaycanlıları da taşıyan araçların da bulunduğu ifade edildi. Konvoya Transdinyester bölgesi yakınlarında kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldığı kaydedildi. Olayda aynı aileden üç kişinin hayatını kaybettiği, dört kişinin yaralandığı belirtildi. Harkov kentinde ise su almak için sokağa çıkan bir Azerbaycanlının bilinmeyen yönden gelen merminin isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Öte yandan, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin “Rus işgaline karşı koymak ve dünya güvenliğine katkıda bulunmak isteyen yabancı ülke vatandaşları ülkemize gelerek savunma hattımıza katılabilir. Onlar için Uluslararası Bölgesel Savunma Lejyonu oluşturuldu” ifadeleri dikkat çekti.