Rusya 'sahte bayrak' operasyonu planlıyor iddiası

13 Şubat 2022 Pazar, 12:46

Telegraph'ın haberine göre Rusya, Ukrayna ile savaşı kışkırtmak için "sahte bayrak" operasyonu planlıyor.

Bir Whitehall kaynağı, Rusya'nın işgal etme planı olmadığı yorumlarının iyi niyetle alınabileceğini, ancak ülkenin "Ukrayna veya Batı saldırganlığına yanıt verdiklerini söyledikleri koşulları yaratmayı umduğunu" söyledi.

Perşembe günü Beyaz Saray'da tartışılan bir Rus "sahte bayrak" operasyonu hakkında ABD istihbaratını takip ediyor.

Rusya işgal korkularının batının histerisi olduğu konusunda ısrar etti ve ABD'yi ülkenin doğusundaki Rus destekli ayrılıkçılara yönelik bir Ukrayna saldırısına kılıf aramak için propaganda yapmakla suçladı.

'UKRAYNA'YA YÖNELİK BİR İŞGALİ HAKLI ÇIKARIYOR'

Washington Post, ABD ve Avrupa'dan çok sayıda yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD'nin Rusya'nın "sahte bayrak" operasyonunun Ukrayna'ya yönelik bir işgali haklı çıkarmak için çalıştığını öne süren yeni istihbarat aldığını bildirdi.

Gazeteye konuşan yetkililer, operasyonun doğası ve zamanlamasının net olmadığını ancak bunun, Rus hükümetinin, Ukrayna'yı işgal etmek için bir bahane olarak Rusya'ya yönelik hayali bir saldırıyı tasvir eden sahte bir video oluşturmayı içerdiğini düşündüğü başka bir iddia edilen operasyondan ayrı olduğunu söyledi.

Post ile konuşan yetkililere göre, perşembe akşamı Beyaz Saray Durum Odasında yapılan bir toplantıda "sahte bayrak" hakkındaki yeni istihbarat tartışıldı. Kaynaklar, bilgilerin ABD hükümetinin Amerikalıları Ukrayna'dan ayrılmaya çağırmasının nedeninin bir parçası olduğunu kaydetti.