Rusya, Toretsk kentini vurdu: 2 ölü, 3 yaralı
Rusya, Ukrayna’nın Toretsk kentini vurdu. Saldırıda ölenler ve yaralananlar var.
Rusya, Ukrayna’nın Donetsk bölgesinde bulunan Toretsk kentini vurdu.
Saldırıda 5 katlı ve 9 katlı konutların bir bölümü yıkıldı, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, “Dün gece Ruslar güdümlü hava bombalarıyla şehre saldırdı. Kurtarma ekipleri ayrıca 5 katlı bir konut binasının yıkılan yapılarının altından 2 kişinin cesedini çıkardı. Kısmen yıkılmış 9 katlı bir apartmanın 7. katındaki bir dairede kurtarma ekipleri ceset parçaları buldu ve kimlik tespiti için Ukrayna Ulusal Polisi’ne teslim etti” denildi.
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