Rusya, Toretsk kentini vurdu: 2 ölü, 3 yaralı

Yayınlanma: 30.05.2024 - 11:13

Güncelleme: 30.05.2024 - 11:13

Rusya, Ukrayna’nın Donetsk bölgesinde bulunan Toretsk kentini vurdu.

Saldırıda 5 katlı ve 9 katlı konutların bir bölümü yıkıldı, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, “Dün gece Ruslar güdümlü hava bombalarıyla şehre saldırdı. Kurtarma ekipleri ayrıca 5 katlı bir konut binasının yıkılan yapılarının altından 2 kişinin cesedini çıkardı. Kısmen yıkılmış 9 katlı bir apartmanın 7. katındaki bir dairede kurtarma ekipleri ceset parçaları buldu ve kimlik tespiti için Ukrayna Ulusal Polisi’ne teslim etti” denildi.