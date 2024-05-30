Rusya, Toretsk kentini vurdu: 2 ölü, 3 yaralı

Rusya, Ukrayna’nın Toretsk kentini vurdu. Saldırıda ölenler ve yaralananlar var.

DHA
Yayınlanma: 30.05.2024 - 11:13
Rusya, Toretsk kentini vurdu: 2 ölü, 3 yaralı
Abone Ol google-news

Rusya, Ukrayna’nın Donetsk bölgesinde bulunan Toretsk kentini vurdu.

Saldırıda 5 katlı ve 9 katlı konutların bir bölümü yıkıldı, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada, “Dün gece Ruslar güdümlü hava bombalarıyla şehre saldırdı. Kurtarma ekipleri ayrıca 5 katlı bir konut binasının yıkılan yapılarının altından 2 kişinin cesedini çıkardı. Kısmen yıkılmış 9 katlı bir apartmanın 7. katındaki bir dairede kurtarma ekipleri ceset parçaları buldu ve kimlik tespiti için Ukrayna Ulusal Polisi’ne teslim etti” denildi.


Rusya haberleri donetsk haberleri

İlgili Haberler

Rusya'dan ABD uyarısı: Füzeler konuşlandırabilir

Rusya'dan ABD uyarısı: Füzeler konuşlandırabilir
Rusya: Taliban, Ukrayna krizinde bizim safımızda yer alıyor

Rusya: Taliban, Ukrayna krizinde bizim safımızda yer alıyor
Macron: Ukrayna'nın, Rusya'nın askeri üslerini imha etmesine izin vermeliyiz

Macron: Ukrayna'nın, Rusya'nın askeri üslerini imha etmesine izin vermeliyiz
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Komünist Başkan' şimdi ne yapıyor? Sosyal medyada yayımladı

'Komünist Başkan' şimdi ne yapıyor? Sosyal medyada yayımladı
Geri sayım başladı: 6 gezegen buluşuyor, bir hafta sürecek! Nerelerden görülecek?

Geri sayım başladı: 6 gezegen buluşuyor, bir hafta sürecek! Nerelerden görülecek?
Kılıçdaroğlu’nun adaylık ve parti içine yönelik sert mesajlar verdiği çıkışı, CHP içinde nasıl yorumlandı?

Kılıçdaroğlu’nun adaylık ve parti içine yönelik sert mesajlar verdiği çıkışı, CHP içinde nasıl yorumlandı?
Küçükçekmece’de metrobüste yangın çıktı

Küçükçekmece’de metrobüste yangın çıktı
Bursa'da baba vahşeti: 3 çocuğunu öldürdü

Bursa'da baba vahşeti: 3 çocuğunu öldürdü
Destici’den Demirtaş ile görüşen Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki

Destici’den Demirtaş ile görüşen Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki
Mahkeme Hatice teyzeye toprağını koruduğu için 4 bin 480 TL para cezası verdi

Mahkeme Hatice teyzeye toprağını koruduğu için 4 bin 480 TL para cezası verdi
Usta oyuncu Kadir İnanır’dan kötü haber: Tekrar hastaneye kaldırıldı!

Usta oyuncu Kadir İnanır’dan kötü haber: Tekrar hastaneye kaldırıldı!