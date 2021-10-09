Rusya'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi
Rusya'nın Orenburg bölgesinde sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi.
Rus TASS haber ajansının bölgedeki sağlık yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Orenburg bölgesinin doğusunda sahte içkiden zehirlenen kişi sayısı 54'e çıktı.
Bu kişilerden 26'sı yaşamını yitirirken 28'i hastanede tedavi görüyor.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Orenburg'taki mahkemede yapılan duruşmada, sahte alkol üretimi ve satışı yapmaları nedeniyle 2 kişi hakkında tutuklama kararı alındı.
Orenburg bölgesinde, dün sahte içkiden 36 kişinin zehirlendiği, 18'inin ise hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken sahte alkol üretimi ve satışı yapan 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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