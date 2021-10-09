Rusya'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi

Rusya'nın Orenburg bölgesinde sahte içkiden zehirlenerek hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

AA
09 Ekim 2021 Cumartesi, 15:54
Rusya'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi
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Rus TASS haber ajansının bölgedeki sağlık yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Orenburg bölgesinin doğusunda sahte içkiden zehirlenen kişi sayısı 54'e çıktı.

Bu kişilerden 26'sı yaşamını yitirirken 28'i hastanede tedavi görüyor.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Orenburg'taki mahkemede yapılan duruşmada, sahte alkol üretimi ve satışı yapmaları nedeniyle 2 kişi hakkında tutuklama kararı alındı.

Orenburg bölgesinde, dün sahte içkiden 36 kişinin zehirlendiği, 18'inin ise hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken sahte alkol üretimi ve satışı yapan 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.


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