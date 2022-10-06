Rusya'dan ABD açıklaması: Moskova ile Washington arasındaki diyalog donduruldu

06 Ekim 2022 Perşembe, 12:22

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Newsweek Dergisine Rusya-Ukrayna savaşının gidişatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sergey Lavrov, "ABD liderliğindeki kolektif Batı'nın açıkça Rusya'yı 'savaş alanında' yenmeye çalıştığını" söyledi.

Lavrov, ABD ve ortaklarının, "jeopolitik hedefleri uğruna Ukrayna'yı feda etmeye hazır" olduğunu savundu.

ABD'nin, Ukrayna'da "barış ve huzuru tesis etmekle ilgilenmediğini" ifade eden Lavrov, "Moskova ve Kiev'in karşılıklı anlaşmaya varmaya yaklaştığı Mart'ta bu zaten netleşti. Bu tür olaylar, açıkça ABD ve İngiltere'yi korkuttu, bu yüzden Ukrayna'nın Rusya ile daha fazla diyalog yürütmesini fiilen yasakladılar. O zamandan beri, Ukrayna müzakere sürecinden çekiniyor" dedi.

Lavrov, Rusya tarafından ilhak edilen Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'ya değinerek, "Bölgelerdeki insanların Rusya ile birlikte olma arzusunu görüyoruz ve bu nedenle seçimlerine saygı duyacağız" ifadelerini kullandı.

'ABD İLE RUSYA ARASINDAKİ DİYALOG DONDURULDU'

ABD'nin, bölgesel çatışmasızlık konusunda "somut etkileşimlerden kaçındığını" savunan Lavrov, "Rusya ile ABD arasındaki diyalog, ABD yüzünden fiilen donduruldu. Rusya'nın stratejik yenilgisini hedefleyen Washington ile normal iletişimi sürdürmek nesnel olarak mümkün değil" diye konuştu.

Lavrov, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Batı, Rusya'yı felce uğratma kisvesi altında tek taraflı kısıtlayıcı tedbirler uyguluyor. Ancak, Rus ekonomisini parçalamayı başaramadılar. Dahası, yaptırımlar iki uçlu bir silah gibi görünüyor: birçok Avrupa ülkesinde artan fiyatlar ve azalan gelirler, ayrıca enerji kıtlığı ve sosyal karışıklık tehditleri görülüyor. Vatandaşların, yönetici seçkinlerin Rus karşıtı politikası için ödediği bedel budur."

"Çin ile stratejik ortaklığın, Rusya için mutlak bir dış politika önceliği" olduğunu belirteren Lavrov, "Çin ile ilişkiler sürdürülebilir, uzun vadelidir ve uluslararası ortamın değişkenliğine bağlı değildir. Rusya ve Çin arasındaki ilişki, derin karşılıklı güven, birbirlerinin temel ulusal çıkarlarının korunmasında karşılıklı destek ve karşılıklı yarar sağlayan bağları genişletme isteği ile karakterizedir" dedi.