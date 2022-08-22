Rusya'dan ABD çıkışı: Kore Yarımdası'na 'stratejik güçleri' konuşlandıracak

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 13:35

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolai Patruşev, ABD'nin, Kore Yarımadası'ndaki askeri ve siyasi faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nikolai Patruşev, Kuzey Kore'nin yeni nükleer silah denemeleri gerçekleştirmesi halinde ABD'nin, Kore Yarımadası'nın yakınlarına "stratejik güçler" yerleştirmeye hazırlanacağını söyledi.

Patruşev, "stratejik güçler"in bölgeye konuşlandırılması durumunda bölgedeki "güvenlik ve istikrarın bozulacağını" belirtti.

Patruşev, "Kuzey Kore tarafından yeni bir nükleer silah testi yapılması durumunda, Washington, bölgedeki durumun daha da bozulmasına yol açacak olan Kore Yarımadası yakınlarına stratejik kuvvetler yerleştirmeye hazırlanıyor" dedi.

ABD VE GÜNEY KORE'DEN TATBİKAT

Güney Kore ve ABD, artan Kuzey Kore tehdidine karşı savunma iş birliklerini geliştirmek amacıyla son yılların en büyük askeri tatbikatını düzenliyor.

Güney Kore ve ABD'den savaş uçakları ve gemilerinin yanı sıra on binlerce askerin katıldığı "Ulchi Özgürlük Kalkanı" adı verilen tatbikatın 1 Eylül'e kadar süreceği bildirildi.