Rusya'dan ABD çıkışı: Kore Yarımdası'na 'stratejik güçleri' konuşlandıracak
Rus Yetkili Patruşev, ABD'nin, Kore Yarımadası yakınlarına "stratejik güçler" yerleştirmeye hazırlandığını söyledi
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolai Patruşev, ABD'nin, Kore Yarımadası'ndaki askeri ve siyasi faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Nikolai Patruşev, Kuzey Kore'nin yeni nükleer silah denemeleri gerçekleştirmesi halinde ABD'nin, Kore Yarımadası'nın yakınlarına "stratejik güçler" yerleştirmeye hazırlanacağını söyledi.
Patruşev, "stratejik güçler"in bölgeye konuşlandırılması durumunda bölgedeki "güvenlik ve istikrarın bozulacağını" belirtti.
Patruşev, "Kuzey Kore tarafından yeni bir nükleer silah testi yapılması durumunda, Washington, bölgedeki durumun daha da bozulmasına yol açacak olan Kore Yarımadası yakınlarına stratejik kuvvetler yerleştirmeye hazırlanıyor" dedi.
ABD VE GÜNEY KORE'DEN TATBİKAT
Güney Kore ve ABD, artan Kuzey Kore tehdidine karşı savunma iş birliklerini geliştirmek amacıyla son yılların en büyük askeri tatbikatını düzenliyor.
Güney Kore ve ABD'den savaş uçakları ve gemilerinin yanı sıra on binlerce askerin katıldığı "Ulchi Özgürlük Kalkanı" adı verilen tatbikatın 1 Eylül'e kadar süreceği bildirildi.
Video Haberler
- Çevreyi rahatsız edenlere moto kuryeden 'sağ kroşe'
- Sancaktepe'de tek katlı gecekondu alev alev yandı
- Ölüme meydan okudu: Kilometrelerce tersten gitti
- Göksu'yu canlı yayında bocalatan cevap
- Engelli maaşıyla geçinen yurttaş isyan etti
- Görenler şoke oldu!
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Kız yurdunda ölüm tehlikesi
- Altılı masadan ortak açıklama
- Üç isim için harekete geçildi
- Gelecek Partisi'nde toplu istifa
- Yüzlerce kız çocuğu ölebilir
- Korkutan yeni bir salgın daha...
- Çip krizi sürüyor
- Hastane tartışması gündeme oturdu
- Katliam gibi kazada yeni gelişme!
- Gaziantep'teki kazada yeni gelişme!