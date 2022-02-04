Rusya'dan Erdoğan’ın sözlerine yanıt
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy’in Türkiye’de bir araya gelmesi de dahil herhangi bir görüşme formatını dışlamadıklarını, fakat böyle bir görüşme konusunda bir anlaşmaya da varılmadığını kaydetti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Ukrayna krizi konusunda arabulucu görevi üstlenmek istediklerini söyleyerek, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i, Türkiye’ye davet etmesi üzerine her iki ülkeden de açıklamalar yapılmaya devam ediyor.
Kremlin Sözcüsü Peskov basın toplantısında yöneltilen bir soru üstüne, "(Rusya Devlet Başkanı) Putin ile (Ukrayna Devlet Başkanı) Zelenskiy’in Türkiye topraklarında görüşmesinin organize edilmesi girişimine gelince, bu konuda henüz bir anlaşma yok, zira bu konuda gerçek bir konuşma yapılmış değil" dedi.
Sputnik'in haberine göre; Peskov, böyle bir görüşmenin gerçekleşmesinin ne kadar olası olduğuna ilişkin soru üzerine ise, "Kimse, bunu (böyle bir görüşmenin gerçekleşme ihtimalini) reddetmiyor. Rusya Devlet Başkanı, bir işin ele alınması için herkesle görüşmeye hazır olduğunu söylüyor, fakat bunun için (görüşmede) neyin elde edilmesinin beklendiği ve neyin tartışılacağı konusunda anlaşılması gerekiyor. Böyle bir anlaşma şu an için yok" diye konuştu.
Rusya Devlet Başkanı’nın yakında Türkiye’yi ziyaret etme olasılığına ilişkinse Peskov, "Söz konusu olan, her şeyden önce, ülke liderlerinin uzun süredir bahsettiği ikili formatta yapılacak bir görüşme. Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısı ve hükümetlerarası komisyonların toplanmaları üstünde duruluyor" ifadelerini kullandı.
Peskov, Putin'in ne zaman Türkiye’ye gideceğinin belli olup olmadığı sorusu üstüneyse, bunun henüz kararlaştırılmadığını belirtti.
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