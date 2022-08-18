Rusya'dan Harkov açıklaması: 90'ı aşkın yabancı paralı savaşçı öldürüldü

18 Ağustos 2022 Perşembe, 12:22

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki eylemleri konusunda bilgi verdi.

İgor Konaşenkov, Rus ordusunun, Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğini belirterek, Ukrayna ordusunun "ciddi" kayıplar verdiğini iddia etti.

Konaşenkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin 56. Motorlu Piyade Tugayına ait 37. taburun savaşma kabiliyetini kaybettiğini ileri sürerek, Bila Krinitsya ve Velike Artakove yerleşim birimlerinin yakınlarında 80'den dazla Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini, 50 askerin de yaralandığını ifade etti.

Konaşenkov, "Harkov kentinde yabancı paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandığı merkez, karadan yüksek hassasiyetli silahla vuruldu. 90'den fazla militan yok edildi" dedi.

Sözcü Konaşenkov, Mıkolayiv bölgesinde, Ukrayna ordusunun 28. Mekanize Tugayı'nın geçici pozisyonlarına yönelik düzenlenen saldırıda yaklaşık 60 asker ile 8 özel aracın imha edildiğini ifade ederek, Donetsk bölgesinde 250'yi aşkın Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ileri sürdü.

Konaşenkov ayrıca, son 24 saatte 5 yönetim merkezi, 3 mühimmat deposu ile 10 insansız hava aracının vurulduğunu aktararak, "Ukrayna'da bugüne kadar 267 uçak, 148 helikopter, 1757 insansız hava aracı, 366 hava savunma füze sistemi, 4 bin 340 tank ve zırhlı araç, 800 çok namlulu roketatar, 3 bin 312 obüs ve havan topu ve 4 bin 938 özel askeri araç yok edildi" diye konuştu.