Rusya'dan misilleme: 74 şirketle askeri-teknik iş birliğini sonlandırdı

Rusya, dost olmayan şeklinde tanımladığı ülkelerden 74 şirketle askeri-teknik alandaki iş birliğini sonlandırdı.

AA
08 Kasım 2022 Salı, 12:30
Rusya'dan misilleme: 74 şirketle askeri-teknik iş birliğini sonlandırdı
Abone Ol google-news

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, dost olmayan ülkelerden 74 şirketle askeri-teknik iş birliğine yönelik yaptırım uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

Karara göre, ABD, İngiltere, Almanya, Kanada, Bulgaristan, Litvanya, Slovakya, Polonya, Çekya, Karadağ ve Estonya’dan bazı şirketlerle iş birliği sonlandırıldı.

Açıklamada, yaptırım kararının Rusya’ya yönelik yaptırım uygulayan ülkelere yönelik karşı önlem olarak alındığı kaydedildi.


Rusya Asker Rusya-Ukrayna Savaşı Ukrayna

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler