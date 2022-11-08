Rusya'dan misilleme: 74 şirketle askeri-teknik iş birliğini sonlandırdı
Rusya, dost olmayan şeklinde tanımladığı ülkelerden 74 şirketle askeri-teknik alandaki iş birliğini sonlandırdı.
Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, dost olmayan ülkelerden 74 şirketle askeri-teknik iş birliğine yönelik yaptırım uygulanmasına karar verildiği belirtildi.
Karara göre, ABD, İngiltere, Almanya, Kanada, Bulgaristan, Litvanya, Slovakya, Polonya, Çekya, Karadağ ve Estonya’dan bazı şirketlerle iş birliği sonlandırıldı.
Açıklamada, yaptırım kararının Rusya’ya yönelik yaptırım uygulayan ülkelere yönelik karşı önlem olarak alındığı kaydedildi.
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