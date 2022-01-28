Rusya'dan Suriye çağrısı: 'Tüm yabancı güçler ülkeyi derhal terk etsin'

28 Ocak 2022 Cuma, 14:00

Sputnik'in haberine göre; Haseke'de YPG kontrolündeki cezaevine düzenlenen saldırı sonucu cezaevindeki IŞİD militanlarının kaçmasını değerlendiren Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Moskova'nın Suriye'de hukuka aykırı şekilde varlık gösteren tüm yabancı güçlerin ülkeyi derhal terk etmesini talep ettiğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşan Polyanskiy, "ABD'nin terörle küresel ölçeği bir kenara bırakın, yerel ölçekte bile mücadele etmediği aşikar. Haseke'deki cezaevine saldırıdan sonra IŞİD militanlarının kaçması, bunu açıkça ortaya koyuyor" dedi.

IŞİD militanlarının yaklaşık 5 bin cihatçının bulunduğu cezaevini ele geçirmesinin ABD'nin Suriye'deki terörist unsurlarla devam eden flörtünün sonucu olduğunu vurgulayan Polyanskiy, "Tarih size hiçbir şey öğretmiyor. Tıpkı kendi hatalarınız gibi. Terörist unsurlara yataklık etmenin nelere yol açabileceği konusunda defalarca uyarıda bulunduk" diye konuştu.

"SURİYE'NİN KUZEYDOĞUSUNDA 'KANUNSUZ BÖLGE' OLUŞTU"

ABD askerlerinin Suriye topraklarındaki hukuka aykırı varlığının ülkenin kuzeydoğusunda yabancı teröristlerin silahlandırıldığı bir 'kanunsuz bölge' oluşmasına yol açtığını kaydeden Polyanskiy, "Bu bölgelerde anarşi ve şiddet hüküm sürüyor. Tam da bu tür yerlerde, teröristler hakimiyeti elinde bulunduran sahipleri tarafından 'iyi ve kötü' olmak üzere ayrılıyor, belirli bir hoşgörüyü içeren 'ikinci şans' elde ediyor ve aktif şekilde halkı radikalleştirme çalışmaları yürütüyor" ifadelerini kullandı.

Rus diplomat, bu durumun ABD askerlerinin varlık gösterdiği tüm yerlerde yaşandığına ve bunun son örneğinin Afganistan olduğuna dikkat çekti.