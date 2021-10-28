Rusya’dan ‘Türkiye’ kararı: Pestisit tespit edildi
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu, Türkiye’den mandalina alımını askıya alma kararı verdi. Gerekçe olarak, azami düzeyi aşan miktarda Klorpirifos pestisiti tespiti gösterildi.
Rospotrebnadzor, 29 Ekim itibarıyla içerisinde zararlı maddeler bulunduğu gerekçesiyle Türkiye’den mandalina alımlarını askıya alacak.
Rospotrebnadzor’un açıklamasında, “Mandalinalarda izin verilen azami düzeyi aşan miktarda Klorpirifos pestisiti tespit edildi” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamaya göre, bu sebeple yarın itibarıyla Türkiye’den mandalina alımları askıya alınacak.
Rusya’nın tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor daha önce birçok kez Türkiye’den getirilen ve gerekli kaliteyi sağlamayan narenciyelerin ülkeye girişini engellemişti. 2018 yılında Akdeniz meyve sineği bulunduğu için bu ürünlerin sevkiyatı durdurulmuştu.
Rus uzmanlar eylülde de Türkiye’den gelen domates ve meyvelerde virüs tespit etmiş ve Ankara’ya denetimleri artırmalarını önermişti.
-Sputnik
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