Rusya'nın yeni hedefi Donbas'ın tam kurtuluşu
Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekât Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, Rusya'nın savaş gücünü Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinin "tam kurtuluşuna" odaklayacağını söyledi.
Rusya'nın "özel askeri harekat" için biri Ukrayna'nın tamamını kapsayan, diğeri Donbas'a odaklanan iki seçeneği değerlendirdiği belirtildi. Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekât Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, “Güçlerimiz, esas hedefe odaklanacak, o da Donbas’ın tamamen bağımsız hale getirilmesi” dedi.
Rus haber ajansları, Rusya'nın savaş hedeflerinde olası bir gerilemeye işaret ediyordu. Rusya kuvvetleri, Ukrayna'nın kuzeyinde ve Kiev çevresinde güçlü bir direnişle karşılaştı. BBC'nin haberine göre, Sergey Rudskoy, Luhansk bölgesinin yüzde 93'ününün ve Donetsk bölgesinin yüzde 54'ünün Rus kontrolü altında olduğunu söyledi.
Ayrıca Rusya'nın, Ukrayna'nın hava kuvvetlerinin ve donanmasının büyük kısmını yok ettiğini ve bunun çatışmanın ilk aşamasının başarılı bir şekilde sona erdiğini gösterdiğini belirtti.
Ancak Savunma Bakanlığı, kuşatılan Ukrayna şehirlerine yapılan saldırıları reddetmedi. Rusya'nın, Devlet Başkanı Zelenski'nin ısrarla istediği, Ukrayna üzerindeki hava sahasının kapatılması durumuna tepki göstereceğini ekledi.
Bakanlık ayrıca, hedeflerin ne olduğunu belirtmeden, Rusya'nın Putin tarafından belirlenen amaçlara ulaşılıncaya kadar işgale devam edeceğini söyledi.
Kaynak: Haber Global
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