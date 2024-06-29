Said Celili kimdir? İran seçimimde aday olan Said Celili kaç yaşında, nereli?

İran’da, İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından yapılacak erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 4 aday yarışıyor. Said Celili, yapılan ilk seçimleri ikinci sırada tamamladı. Peki, Said Celili kimdir? İran'da seçimi önde götüren aday Said Celili kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.06.2024 - 13:31
Said Celili kimdir? İran seçimimde aday olan Said Celili kaç yaşında, nereli?
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İran'da Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybetmesinin ardından yapılan erken seçimlerde  aday Said Celili seçimleri ikinci sırada tamamladı. Peki, Said Celili kimdir? İran'da seçimi önde götüren aday Said Celili kaç yaşında, nereli?

SAİD CELİLİ KİMDİR?

Said Celili 6 Eylül 1965 yılında Meşhed'de doğmuştur. Tahran’daki İmam Sadık üniversitesinde Siyasal Bilimler bölümünde doktora programını bitiren Celili aynı üniversitenin öğretim görevlisidir.

Sait Celili İran-Irak Savaşı’nda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı gönüllü milis teşkilatı (Besic) üyesi olarak defalarca savaşta bulundu.

Irak güçlerine karşı İran tarafından yürütülen Kerbela-5 Operasyonunda sağ ayağından yaralandı ve sağ ayağını kesmek zorunda kaldılar.

İran'ın dini lideri Ali Hamaney tarafından şimdiki görevi onanan Sait Celili İran Dışişleri Bakanlığı'nda Avrupa ve Amerika Daire başkanlığı gibi çeşitli görevlerde bulunmuştu.


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