Selanik'te bir kadının elinde taşıdığı bomba patladı

Cumartesi sabahı, Yunanistan’ın Selanik kent merkezindeki bir bankanın önünde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 38 yaşındaki kadının, banka soygunları ve bombalı saldırılar nedeniyle cezaevinde bulunan tanınmış bir anarşist figürle yakın ilişki içinde olduğu belirtildi.

Selanik'te bir kadının elinde taşıdığı bomba patladı
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 03.05.2025 - 14:07

Yunan Polisi ve Vatandaşları Koruma Bakanlığı yetkililerine göre, patlamada ölen kadın, hem Selanik hem de Atina’da çeşitli şiddet eylemleriyle suçlanan terör iltisaklı bir kişinin çevresinde yer alıyordu.

Yetkililer, 2024 Şubat ayında Selanik Temyiz Mahkemesi’ne gönderilen ve halen terörle mücadele birimleri tarafından soruşturulan bombalı paket saldırısının da bu çevreyle bağlantılı olabileceğine inanıyor.

"DAHA ÖNCE BANKA SOYGUNUNDA YAKALANDI"

Ekathimerini'ye göre polis kaynakları, hayatını kaybeden 38 yaşındaki kadının da sabıkalı olduğunu aktardı. Aynı anarşist figürle birlikte daha önce bir banka soygununda yakalanmış, sırt çantasında kalaşnikof tüfekle birlikte tutuklanarak hapse atılmıştı.

Soruşturmayı yürüten yetkililer, kadının patlama anında bankanın önüne bir patlayıcı yerleştirmeye çalıştığını, ancak düzeneğin erken infilak ederek kadını olay yerinde öldürdüğünü değerlendiriyor.

Olası iki motivasyon üzerinde duruluyor: siyasi amaçlı sembolik bir eylem ya da bankamatik cihazına yönelik bir hırsızlık girişimi.

ÇEVREDE YOĞUN HASARA YOL AÇTI

Patlamanın meydana geldiği bölge güvenlik çemberine alındı; soruşturmayı organize suçlar birimi devraldı. Patlama, bankanın otoparkı, çevredeki dükkanlar, araçlar ve apartmanlarda ciddi hasara yol açtı.

Patlama, sabah saat 05.00 sıralarında Platonos ve Agios Dimitriou caddelerinin kesişimindeki bir bankanın yanındaki otoparkta meydana geldi. Ağır yaralanan kadın, derhal İppokrateio Hastanesi’ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Reuters’a konuşan üst düzey bir polis yetkilisi, “Görünüşe göre bir patlayıcı taşıyordu ve bankamatik cihazına yerleştirmeyi planlıyordu. Ancak bir aksilik yaşandı ve patlayıcı elinde infilak etti” dedi.

Devam eden soruşturma kapsamında yetkililer, olayın arka planını aydınlatmaya çalışıyor.


Etiketler: #Yunanistan #selanik #Bomba #patlama

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