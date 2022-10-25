Senegal Cumhurbaşkanı Sall'dan terör uyarısı: Afrika, merkez üssü haline geldi
Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Afrika kıtasının, terörist faaliyetlerin merkezi haline gelmeye başladığını açıkladı.
Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen Barış ve Güvenlik Forumu'nda konuşarak, kıtanın farklı bölgelerinde artan terör faaliyetlerine dikkati çekti.
Sall, Afrika'nın terörist faaliyetlerin "merkez üssü" olmaya başladığını vurgulayarak bu durumun kaygı verici olduğunu ifade etti.
Terörizmin küresel bir sorun haline geldiğini belirten Sall, bu konuda Afrika'nın "büyük bedel" ödediğini kaydetti.
İki gün sürecek zirveye devlet başkanları, bakanlar, diplomatlar ve uluslararası kuruluşların temsilcileri katılıyor.
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