Shanghai'ın turizm sektörü Bahar Festivali'nde milyarlarca dolar kazandı

07 Şubat 2022 Pazartesi, 12:29

Çin'in doğusundaki Shanghai şehrindeki bir parkta poz veren bir kız çocuğu, 3 Şubat 2022. Çin genelinde insanlar Çin Yeni Yılı'nı kutlamak için çeşitli etkinliklere katıldı. (Fotoğraf: Zhang Jiansong/Xinhua)

Çin'in Shanghai şehri yerel yetkilileri pazar günü, bu yılki Bahar Festivali tatili sırasında kenti yaklaşık 11 milyon kişinin ziyaret ettiğini ve 17,7 milyar yuan (yaklaşık 2,8 milyar ABD doları) üzerinde gelir elde edildiğini açıkladı.

Shanghai Belediyesi Kültür ve Turizm İdaresi, 31 Ocak'ta başlayan yedi günlük ulusal tatil boyunca Shanghai'da somut olmayan kültürel miraslar temalı yaklaşık 500 kültür ve turizm etkinliği düzenlendiğini bildirdi.

Ziyaretçiler; antik kentlerde, müzelerde, sanat galerilerinde ve diğer turistik mekanlarda düzenlenen çeşitli kutlama etkinliklerine katıldı.

Diğer yandan, yerel müzeler, sanat galerileri ve başka kamusal kültür mekanlarının ev sahipliği yaptığı çevrimiçi sergiler ve performanslar 3,2 milyondan fazla izleyici ve katılımcı çekti.

Ziyaretçiler ayrıca, Shanghai Doğa Tarihi Müzesi tarafından düzenlenen bir çevrimiçi sergi aracılığıyla kaplanlar gibi kedigiller familyasından hayvanlar hakkında ilginç bilgiler edindi. Bu yıl 1 Şubat'a denk gelen Çin Yeni Yılı, Çin'in hayvanlarla simgelenen geleneksel burç döngüsü kültürüne göre aynı zamanda Kaplan Yılı.

Bahar Festivali tatili sırasında, Shanghai'daki otellerin ortalama doluluk oranı, önceki Çin Yeni Yılı tatiline göre yüzde 5 oranında artarak yüzde 40 oldu.