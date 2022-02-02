2022 Türkiye Festival Rehberi
Yıllardır Türkiye'de çeşitli festivaller düzenleniyor. Daha çok yaz dönemini kapsayan festivaller Türkiye'nin birçok ilinde gerçekleşiyor. Kimileri günübirlik, kimileri kampla konaklamalı olan festivaller pandemi sürecinde her ne kadar askıya alınmış da olsa 2022 senesi için tarihi belirlenmiş festivaller bulunuyor.
ONLINE FESTİVALLER
12-13 Şubat - Festtogether festival 2022, online bir şekilde düzenlenecek. Sıfır atık mottosuyla bilinen bu etkinlik, dünyadaki diğer organizasyonların yılda 20 bin ton atık üretmesine karşı bir tepki belirtmek adına düzenleniyor. Bunun yanı sıra müziğin birleştirici gücünü öne çıkarmayı planlayan Festtogerher videolar üzerinden sürdürülecek ve katılımcılar evlerinden takip edebilecek.
2 Temmuz - VegFest, bu yıl 5. kez düzenlenecek. Yaşama şans ver sloganıyla yola çıkan organizasyon veganlıkla ilgili farkındalık oluşturmayı amaç edinmiş. Sürdürülebilirlikle ilgili de önemli mesajlar veren Vegfest, alanında uzman kişilerin konuşmalarıyla, panellerle, atölyelerle ve konserlerle dolu dolu bir etkinlik.
1-7 Eylül - Başka Sinema Ayvalık Film Festivali dünya sinemasından örneklerle, alanında uzman kişilerin sunumlarıyla geçecek. Henüz programı açıklanmamış olsa da festivalin geçmişteki seçkisinde Almodovar’ın ünlü filmi Pain and Glory, Céline Sciamma’nın filmi Portrait of a Lady on Fire’ı ve Bong Joon Ho’nun ödüllü eseri Parasite gibi görülmeye değer filmler vardı.
2-4 Eylül - Bozcaada Bağbozumu Festivali, bu yıl 22. kez düzenlenecek. Festival, adadaki en köklü etkinliklerden biri. Konserlerle, tadım aktiviteleriyle ve yarışmalarla dolu etkinlikte Üzüm güzelinin seçilmesi de katılımcılara oldukça keyifli anlar sunuyor. Fabrikaların yanlarındaki bağlarda başlayan ve sonrasında tüm adayı bir şölene çeviren bu festival, lezzetli üzümlerden tatmak ve Bozcaada'da keyifli bir gün geçirmek için önerilebilecek bir organizasyon.
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