2022 Türkiye Festival Rehberi

1-7 Eylül - Başka Sinema Ayvalık Film Festivali dünya sinemasından örneklerle, alanında uzman kişilerin sunumlarıyla geçecek. Henüz programı açıklanmamış olsa da festivalin geçmişteki seçkisinde Almodovar’ın ünlü filmi Pain and Glory, Céline Sciamma’nın filmi Portrait of a Lady on Fire’ı ve Bong Joon Ho’nun ödüllü eseri Parasite gibi görülmeye değer filmler vardı.