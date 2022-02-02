2022 Türkiye Festival Rehberi

2-4 Eylül - Bozcaada Bağbozumu Festivali, bu yıl 22. kez düzenlenecek. Festival, adadaki en köklü etkinliklerden biri. Konserlerle, tadım aktiviteleriyle ve yarışmalarla dolu etkinlikte Üzüm güzelinin seçilmesi de katılımcılara oldukça keyifli anlar sunuyor. Fabrikaların yanlarındaki bağlarda başlayan ve sonrasında tüm adayı bir şölene çeviren bu festival, lezzetli üzümlerden tatmak ve Bozcaada'da keyifli bir gün geçirmek için önerilebilecek bir organizasyon.