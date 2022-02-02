2022 Türkiye Festival Rehberi

cumhuriyet.com.tr
02 Şubat 2022 Çarşamba, 16:03
2022 Türkiye Festival Rehberi

Yıllardır Türkiye'de çeşitli festivaller düzenleniyor. Daha çok yaz dönemini kapsayan festivaller Türkiye'nin birçok ilinde gerçekleşiyor. Kimileri günübirlik, kimileri kampla konaklamalı olan festivaller pandemi sürecinde her ne kadar askıya alınmış da olsa 2022 senesi için tarihi belirlenmiş festivaller bulunuyor. 

2022 Türkiye Festival Rehberi

ONLINE FESTİVALLER

12-13 Şubat - Festtogether festival 2022, online bir şekilde düzenlenecek. Sıfır atık mottosuyla bilinen bu etkinlik, dünyadaki diğer organizasyonların yılda 20 bin ton atık üretmesine karşı bir tepki belirtmek adına düzenleniyor. Bunun yanı sıra müziğin birleştirici gücünü öne çıkarmayı planlayan Festtogerher videolar üzerinden sürdürülecek ve katılımcılar evlerinden takip edebilecek. 

2022 Türkiye Festival Rehberi

28 Şubat - Evde Kal Fest Türkiye’nin ilk online festivallerinden biri. Evde Kalfest 2022 müzikseverler için kaçırılmaması gereken etkinliklerden biri.

2022 Türkiye Festival Rehberi

3 Nisan- Online Wellness, alanında uzman kişiler beslenme, sağlıklı yaşam ve spor temalı sunumlar yapıyor.

2022 Türkiye Festival Rehberi

8-19 Nisan - İstanbul Film Festivali - Nisan ayı içerisinde İKSV’nin internet sitesi üzerinden bu etkinlik içerisinde yerli yabancı birçok filmi sinemaseverler ile buluşacak.

2022 Türkiye Festival Rehberi

2 Temmuz - VegFest, bu yıl 5. kez düzenlenecek.  Yaşama şans ver sloganıyla yola çıkan organizasyon veganlıkla ilgili farkındalık oluşturmayı amaç edinmiş. Sürdürülebilirlikle ilgili de önemli mesajlar veren Vegfest, alanında uzman kişilerin konuşmalarıyla, panellerle, atölyelerle ve konserlerle dolu dolu bir etkinlik.

2022 Türkiye Festival Rehberi

6-17 Şubat - Bitexen Winterfest “En İyi Gençlik Festivali” ödülü sahibi bir festival. Uludağ’da gerçekleşecek bu etkinlikte konserler, kar şovları ve DJ gösterileri olacak.

2022 Türkiye Festival Rehberi

9 Şubat - Winter101 Fest, Bilgi Üniversitesi kampüsünde gerçekleşiyor. Festivalde Can Bonomo, Fatma Turgut, Gripin gibi isimler yer alacak.

2022 Türkiye Festival Rehberi

6-7-8 Şubat - Yeni ve En Yeni Müzik Festivali, Sevgi Gönül Oditoryumu’nda gerçekleşiyor. Klasik ve elektronik müziğin birleşmesiyle oluşan bu “yeni müzik” türü festivalin ana teması.

2022 Türkiye Festival Rehberi

5 Mart - Stage Box, Volkswagen Arena’da gerçekleşecek. Rock müzik temalı olan bu konser, rock müzik efsanelerini ağırlayacak.

2022 Türkiye Festival Rehberi

19 Mart - 24 Hours of İstanbul, İstanbul’un 24 saatini elektronik müzik üzerinden anlatmayı planlayan ve şehrin ruhunu yansıtıyor. Her saat başı farklı bir DJ ile 24 saat kesintisiz müzik dinlemenin mümkün olacağı bir etkinlik planlanıyor.

2022 Türkiye Festival Rehberi

7-8 Mayıs - Big Burn İstanbul, kamp ve müziği birleştiren programıyla dikkat çekiyor. Elektronik müzik temalı olan bu etkinliğe çok sayıda ünlü DJ katılım sağlayacak.

2022 Türkiye Festival Rehberi

15-22 Mayıs - Uluslararası Ankara Caz Festivali, Bilkent Station Festival Alanında gerçekleşecek. Bu festival Türkiye’nin köklü festivallerinden birisi olarak 26. defa düzenlenecek.

2022 Türkiye Festival Rehberi

4-5 Haziran - Big Fest birbirinden farklı ve özel sanatçıların sahne alacağı bir organizasyon. Bu yıl beşincisi gerçekleşiyor.

2022 Türkiye Festival Rehberi

9-12 Haziran - Magic Break, Antalya’da düzenlenecek. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri bu festivalde bir araya geliyor.

2022 Türkiye Festival Rehberi

13-15 Ağustos - Fethiye Müzik, lokasyon olarak Aksazlar Koyu mevkiinde gerçekleşiyor. Türkiye’nin popüler sanatçılarının konserler vereceği bu etkinlik bir sahilde düzenlenecek.

2022 Türkiye Festival Rehberi

16-19 Aralık - Uluslararası Balkan Müzik Festivali, Edirne Büyük Sinagogu’nda sergiler ve ayrıca konserler üzerinden halka açık bir şekilde düzenlenecek.

2022 Türkiye Festival Rehberi

FİLM FESTİVALLERİ 

24-27 Şubat - Tayt Uluslararası Kısa Film Festivali, kısa film yapan kişileri teşvik etmek ve kısa filmlerin görünürlüğünü artırmak amacıyla gerçekleşiyor.

2022 Türkiye Festival Rehberi

1-7 Eylül - Başka Sinema Ayvalık Film Festivali dünya sinemasından örneklerle, alanında uzman kişilerin sunumlarıyla geçecek. Henüz programı açıklanmamış olsa da festivalin geçmişteki seçkisinde Almodovar’ın ünlü filmi Pain and Glory, Céline Sciamma’nın filmi Portrait of a Lady on Fire’ı ve Bong Joon Ho’nun ödüllü eseri Parasite gibi görülmeye değer filmler vardı.

2022 Türkiye Festival Rehberi

 27 Şubat- 5 Mart - Uluslararası Kadın Yönetmenler Kısa Film Festivali kadın yönetmenleri desteklemek amacıyla yapılıyor.

2022 Türkiye Festival Rehberi

2-9 Ekim - Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Türkiye’yi uluslararası arenada temsil eden sanatçılar ödüller alacak. 

2022 Türkiye Festival Rehberi

DOĞA FESTİVALLERİ

28-29 Mayıs - Doğal Yaşam Festivali, Kemerburgaz Kent Ormanında gerçekleşecek. Psikologlar, nefes koçları ve ayrıca alanında uzman kişiler festivalde bir araya geliyor.

2022 Türkiye Festival Rehberi

10 Temmuz - Seferihisar Lavanta Festivali, Hem Seferihisar’a hem de Urla’ya çok yakın bir konumda bulunan Turgut Köyü, en az Isparta’nın Kuyucak Köyü kadar güzel lavantalarla dolu.

2022 Türkiye Festival Rehberi

11-14 Ağustos - Kanyon ve Doğa Sporları Festivali, Kastamonu, Pınarbaşı’nda gerçekleşecek. Doğa sporu tutkunlarını buluşturmayı planlıyor.

2022 Türkiye Festival Rehberi

2-4 Eylül - Bozcaada Bağbozumu Festivali, bu yıl 22. kez düzenlenecek. Festival, adadaki en köklü etkinliklerden biri. Konserlerle, tadım aktiviteleriyle ve yarışmalarla dolu etkinlikte Üzüm güzelinin seçilmesi de katılımcılara oldukça keyifli anlar sunuyor. Fabrikaların yanlarındaki bağlarda başlayan ve sonrasında tüm adayı bir şölene çeviren bu festival, lezzetli üzümlerden tatmak ve Bozcaada'da keyifli bir gün geçirmek için önerilebilecek bir organizasyon.

2022 Türkiye Festival Rehberi

8 Kasım - Orhangazi Zeytin Festivali, bu yıl 44. kez düzenlenecek. Etkinlikte ülkemizin zeytin yetiştiren en önemli merkezlerinden Orhangazi’de zeytin hasadı kullanılıyor. Festivalde en lezzetli zeytinyağlı yemekler, fotoğraflar, kompozisyonlar ve zeytin bahçeleri seçiliyor.

2022 Türkiye Festival Rehberi

5 Mart - Halfeti Koku Festivali güzel kokulara sahip olan bitkilerin tanıtılması ve bölgenin turist çekmesini hedefliyor. 2021 yılında festivale online katılabildik.

2022 Türkiye Festival Rehberi

8 Mart - WOW Dünya Kadınlar, kadınların günlük hayatta karşılaştığı zorlukları göstermek ve onları desteklemeyi amaçlıyor. Bu etkinlik yalnızca Türkiye’de değil birçok ülkede yapılıyor.

2022 Türkiye Festival Rehberi

23 Mayıs-20 Haziran - Devlet Tiyatroları Adana Tiyatro Festivali, tiyatro sanatına değer katan ustaların tanıtılması ve tiyatro dolu birkaç gün geçirilmesini planlıyor.


}

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler