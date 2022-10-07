Sırbistan'dan AB'ye tepki: Sırbistan'ı muaf tutmaması bir nevi yaptırım
Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, Rusya'nın, AB dışındaki üçüncü ülkelere ihraç ettiği petrol fiyatının sınırlandırılmasına ilişkin kararda, Sırbistan'ın muaf tutulmamasını "bir nevi yaptırım" olarak nitelendirdi.
Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, yerel bir televizyona yaptığı açıklamada, AB'nin, son yaptırım paketinde Rus petrolü sınırlandırmasına ilişkin kısma Sırbistan'ı dahil etmesinin ülke ekonomisinde ciddi sonuçlara neden olacağını ifade ederek, "Ancak kararın 1 Aralık'a ertelenmesi biraz olsun iyi bir haber" dedi.
Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in yarın basın toplantısı düzenleyerek bazı stratejik kararlar açıklayacağını belirten Brnabic, "AB'nin Sırbistan'ı muaf tutmaması bir nevi yaptırım" değerlendirmesinde bulundu.
Brnabic, kararın Hırvatistan'ın girişimiyle alınmasına ilişkin, "Bize karşı dostça olmayan bir tutum sergilendi. Sırbistan'a karşı ne olursa kullanmaya hazır olduklarını gösterdiler. Buna enerji krizi de dahil" diye konuştu.
Rus petrolü olmadan da idare edebileceklerine işaret eden Brnabic, bu petrolün daha pahalı olacağını vurguladı.
Brnabic, Sırbistan'da 3 Nisan'da yapılan seçimin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen hükümet kurulamamasını "yeterli zaman ve alan" olmamasına bağlayarak, çok kısa bir süre içerisinde hükümetin kurulacağını kaydetti.
AB'NİN SIRBİSTAN'I KAPSAYAN KARARI
Çekya'nın başkenti Prag'da yapılan oturumda, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi görüşmelerinde Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic'in girişimiyle Rus petrolü sınırlandırmasına ilişkin kısma Sırbistan da eklenmişti.
AB'nin onayladığı paket kapsamında Sırbistan 1 Kasım'dan itibaren Hırvatistan üzerinden Rus petrolü alamayacak duruma gelirken, bu kararın Sırbistan’ın Rusya’ya yaptırımlara katılmama tutumu nedeniyle alındığı iddia edilmişti.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic de dün kararın 1 Aralık'a ertelendiğini duyurmuştu.
Bu arada Sırbistan'ın Janaf boru hattı üzerinden Rus petrolü ithal etmesinin önü kesilmiş olurken, Sırbistan diğer ticari kanalları kullanmaya devam edebilecek.
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