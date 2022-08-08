Sırbistan'dan Çin'e destek: Toprak bütünlüğünü korumasını destekliyoruz
Sırbistan Meclis Başkanı Vladimir Orlic, ülkesinin, ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumada Çin'e verdiği desteği yineledi.
Sırbistan Meclis Başkanı Vladimir Orlic, Çin'in Sırbistan Büyükelçisi Chen Bo ile yaptığı görüşmede, Sırbistan'ı ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü korumada sürekli destekleyen ilkeli duruşundan dolayı Çin'e minnettarlığını dile getirdi.
Vladimir Orlic, Çin'in de egemenlik ve toprak bütünlüğü konularında Sırbistan'ın tam desteğine sahip olduğunu vurguladı ve Sırbistan'ın 'tek Çin' ilkesine verdiği desteği yineledi.
Orlic, Sırbistan-Çin ilişkilerinin çeşitli alanlardaki verimli sonuçlarından övgüyle söz ederek, Sırbistan'ın yeni meclisinin ikili ilişkileri geliştirmeye devam edeceği taahhüdünde bulundu.
Orlic, Sırp halkının, özellikle pandemi sırasında en zor anlarda Çin'in sağladığı destek ve yardım için sonsuza kadar minnettar kalacağını belirtti.
Chen Bo ise Ulusal Meclis'in tek Çin ilkesine tutarlı bağlılığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Chen, Çin'in Kosova meselesindeki ilkeli duruşunu yineledi ve ülkesinin yeni Sırp meclisi ile geleneksel dostluk ve iş birliğini sürdürme ve böylece iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini birlikte ilerletme arzusunda olduğunu ifade etti.
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