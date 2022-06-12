Pes dedirten olay: Çaldığı parayı paranın sahibine borç verdi!

12 Haziran 2022 Pazar, 09:13

Çin'de düğün gününde arkadaşından 3 bin 700 ABD doları çalıp çalınan parayı damada 'ödünç veren' kişi 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Düğünden önce damadın babasının evine giren bir adam arkadaşının düğün hediyesi parasını çaldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, kilitli bir dolabın olduğu odaya giren hırsız 25.000 yuan (3.700 ABD Doları) çaldı, sonra düğüne gitti, yeni evlilere hediye olarak çaldığı paranın küçük bir miktarını geri verdi ve çalınan paranın bir kısmını da damada ödünç verdi.

Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinden Soyadı Song olan adam 30 Mayıs'ta bir yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı ve Zhou soyadlı sınıf arkadaşlarından birinden 25.000 yuan (3.700 ABD Doları) çaldığı için aynı zamanda 3.000 yuan da (450 ABD Doları) para cezasına çarptırıldı.

GİZLİCE YATAK ODASINA GİRDİ

Zhou'nun düğün yemeği yerel bir otelde veriliyordu ama başlamadan önce Song beklenmedik bir şekilde onun yerine Zhou'nun evine geldi. Oradayken Song, kimse fark etmeden Zhou'nun babasının yatak odasına girdi.

Song kapıyı kilitledi ve kilitli çekmeceli bir gardırobun içindekileri kimse fark etmeden karıştırmaya başladı. Çekmeceyi açmak için zorladı ve çift için bir düğün hediyesi olarak düşünülmüş önemli miktardaki parayı buldu.

Song parayı bölüştürdü ve geri kalan parayla birlikte yatak odasından ayrılmadan önce yatak odasının balkonuna yakın bir kutuya 3.700 yuan (555 ABD Doları) sakladı.

Daha sonra Zhou'nun ailesiyle düğün ziyafeti için otele gitti. Song, çalınan paranın 500 yuanını (75 ABD Doları) yeni evlilere düğün hediyesi olarak verdi. Daha sonra, Zhou'ya çalınan parayı da kullanarak 5.000 yuan borç vererek cömert bir arkadaş gibi davrandı.