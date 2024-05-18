Slovak lidere suikast girişiminin arka planı

Yayınlanma: 18.05.2024 - 13:16

Güncelleme: 18.05.2024 - 13:20

Reuters haber ajansına göre, Slovakya'da ana muhalefet lideri Michal Simecka, bu hafta Başbakan Robert Fico'ya yönelik suikast girişimini demokrasiyi hedef alan bir saldırı olarak nitelendirdi ve cuma günü yaptığı açıklamada, kendisi, eşi ve çocuğunun ölüm tehditleri aldığını söyledi.

Fico, yakın mesafeden vurulduktan iki gün sonra hâlâ yoğun bakımda bulunuyor.

TOPLUMSAL GERİLİM

Suikast girişiminin gerçekleştiği Handlova'da yaşayan 41 yaşındaki meclis üyesi Lubos Oswald, yıllarca süren derinleşen bölünmeler ve zehirli siyasi tartışmaların ardından bir trajedinin yaşanabileceğini hissettiğini belirtti. Reuters'a verdiği demeçte, "Aynı siyasi görüşte olmadıkları için birbirinden nefret eden komşuların olduğu bir durumda bu böyle devam edemez," dedi.

Oswald, olayın gerçekleştiği alışveriş merkezinin dışında, eski bir güvenlik görevlisinin kabine toplantısının ardından destekçilerini selamlarken Fico'ya beş el ateş ettiğini söyledi. "Yerel mecliste de aynı şeyi hissediyorum. İnsanlar duyguları ve nefreti kışkırtmaya çalışıyor," dedi.

Olayın ardından saatler içinde, siyasetçiler endişeleri yatıştırmaya çalıştı. Başbakan Yardımcısı Robert Kalinak, ülkenin "hoşgörü yoluna" girmesi gerektiğini belirtti. Ancak Kalinak, muhalefet partilerini ve medyayı hükümet politikalarına karşı protestoları teşvik ederek kin ve düşmanlığı körüklemekle suçladı.

"ORBAN'IN BİR PLANI VAR"

Kalinak, "Sonsuz kayıplardan duyulan hayal kırıklığı bizi bugün olduğumuz yere getirdi," diyerek, şüphelinin Fico'nun müttefiki Peter Pellegrini'ye Nisan ayında yapılan başkanlık seçimlerinde oy verilmesi nedeniyle radikalleştiğine inandığını söyledi.

Fico, geçen Ekim ayında hükümete döndüğünden bu yana, politikalarının güç gaspı olduğunu söyleyen binlerce kişi ülke genelinde yürüyüşler düzenledi. Bratislava Uluslararası Liberal Sanatlar Okulu Başkanı Samuel Abraham, "Geçmişte daha dikkatli olurdu, şimdi (Macar lider) Victor Orban'ın verdiği mükemmel bir planı var," dedi.

FICO, SİYASİ BİR CİNAYETİ ÖNGÖRDÜ

Fico, yüksek suçlarla ilgilenen bir savcılık şubesinin kapatılması, yolsuzluk cezalarının hafifletilmesi, kamu medyasının yeniden düzenlenmesi ve sivil toplum kuruluşlarının etkisinin sınırlandırılması gibi hukukun üstünlüğü konusunda endişe yaratan değişiklikler yaptı. Ayrıca, hükümetin Ukrayna'ya askeri desteğini sonlandırdı.

İçişleri Bakanı Matus Sutaj Estok, şüphelinin Ukrayna politikaları, özel savcılık ofisinin kapatılması ve kamu yayıncısının reform planlarını saldırının nedenleri olarak listelediğini söyledi. Fico, uzun zamandır sivil toplum kuruluşlarını ve bağımsız gazetecileri muhalefetin işlerini yapmakla suçluyordu.

"ONU SEVENLER DE, NEFRET EDENLER DE VAR"

Birçok Slovak için, geçen yılki parlamento seçim kampanyasından bu yana endişeler artmıştı. Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova, Fico'yu kendisine karşı nefret söylemi yaymakla suçlamış ve ölüm tehditleri aldığını belirtmişti.

Bratislava'da sosyal hizmet uzmanı olan 31 yaşındaki Lenka, "Toplum iki kutupta ... Fico'yu sevenler var ve ondan nefret edenler var," dedi.

Aynı yeraltı geçidinde duran 28 yaşındaki mimar Veronika, Haziran'daki Avrupa seçimlerinin genel huzursuzluğu artırdığını belirtti: "Herkes gergin... Durum daha da agresifleşiyor, ama bunun sadece Slovakya'da değil, dünya genelinde olduğunu düşünüyorum," dedi.