Slovakya’da tren ve otobüs çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Yayınlanma: 28.06.2024 - 12:13

Güncelleme: 28.06.2024 - 12:13

Slovakya'nın güneyinde, Nové Zámky yakınlarındaki bir demiryolu geçidinde yolcu treni ile otobüsün çarpışması sonucu en az altı kişi hayatını kaybetti, beş kişi de yaralandı.

Kaza, CTK haber ajansının bildirdiğine göre, yerel saatle 17.00'den hemen sonra, güneybatıdaki Nové Zámky kasabası yakınlarında meydana geldi. Demiryolu sözcüsü Vladimira Bahylova, AFP'ye yaptığı açıklamada, Eurocity treninin Prag'dan Budapeşte'ye gitmekte olduğunu belirtti.

Slovak kurtarma servisi, "Altı kişi hayatını kaybetti, en az 5 kişi yaralandı" diyerek önceki beş ölü sayısını güncelledi.

Kurtarma hizmetleri sözcüsü Petra Klimesova, yaralıların "acil tıbbi müdahaleye" ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Bu kazada ölenlerin sayısının artmasından korkuyorum" dedi.

Bahylova, trenin makinistinin "lokomotifin alev alması nedeniyle yanıklar" yaşadığını söyledi. Çarpışmanın, bariyerlerle korunan ve ışıklı sinyallerle donatılmış bir demiryolu geçidinde meydana geldiğini ifade etti.

GÖRGÜ TANIKLARININ İFADELERİ

Yerel medya, yolcuların bavullarını taşıdığı, kısmen alevler içinde olan bir trenin yanından geçerken çekilmiş video görüntülerini yayımladı. Videoyu çeken yolculardan Katarina Molnarova, AFP'ye, "Tren Nové Zámky istasyonundan ayrılırken bir çarpma ve patlama sesi duydum ve hissettim" dedi.

43 yaşındaki Sturovo kasabasından bir kozmetikçi olan Molnarova, "Birkaç dakika sonra trenden inebildik... Trenimizin ön kısmının yandığını gördük. Hiçbir çığlık ya da panik yoktu... Bavullarımızı alıp yola doğru yürüdük" diye ekledi.

Polis, içişleri bakanı Matúš Šutaj Eštok ve emniyet genel müdür yardımcısı Rastislav Polakovic'in olay yerine gitmekte olduğunu Facebook'tan duyurdu.