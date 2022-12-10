Slovenya İçişleri Bakanı Bobnar istifa etti
Slovenya İçişleri Bakanı Tatjana Bobnar, gerçekleşmesini istediği atamaların reddedilmesi nedeniyle istifa etti.
Slovenya İçişleri Bakanı Tatjana Bobnar, emniyet müdürü olarak atamak istediği ismi ve oluşturmak istediği ekibi Başbakan Robert Golob'un kabul etmemesi üzerine istifa kararı aldığını açıkladı.
Ülke basınındaki haberlerde, Bobnar'ın siyasi baskıyla ilgili bir rapor hazırladığı ve bu raporu Slovenya Devlet Savcılığına ve Yolsuzluğu Önleme Komisyonuna ilettiği de aktarıldı.
Haberlerde Başbakan Golob'un, Bobnar'ın istifasını kabul edeceği bilgisine yer verildi.
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