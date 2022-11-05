Sokakta gürültü yapanları önce uyardı, sonra okla öldürdü
İtalya'da kutlama yapan bir grubun çıkardığı gürültüden rahatsız olan ev sahibi, bir kişiyi ok ve yay kullanarak öldürdü.
Olay salı günü İtalya'nın kuzeyindeki Cenova kasabasında yaşandı.
Polisin açıklamasında göre Javier Alfredo Romero Miranda, gece geç saatte arkadaşlarıyla birlikte çocuğunun doğumunu kutlamaya başladı.
TRT Haber'in aktardığına göre, ev sahibi Evarista Scalco ise eğlenen grubu sokakta fazla gürültü yapıp uyanmasına neden oldukları için uyardı.
41 yaşındaki Miranda'yla 63 yaşındaki Scalco arasında tartışma yaşanmaya başladı. Bunun üzerine Scalco'nun evinin balkonuna çıkarak Miranda'ya ok ve yayla saldırdığı ifade edildi.
Sosyal medyada yayımlanan videoda, Miranda'nın göğsüne saplanan okla acı içinde ayakta durmaya çalıştığı görüldü.
Okla yaralanan Miranda kaldırıldığı hastanede saatler içinde hayatını kaybetti.
"DUVARA İŞEDİKLERİNİ GÖRÜNCE AKLIMI OYNATTIM"
Öte yandan Scalco'nun evinde düzenlenen baskında polis, 3 tane el yapımı yay ve 60 tane de yaban domuzu avlamak için kullanılan oklardan buldu.
Gözaltına alınan Scalco'nun ifadesinde "Sadece uyumak istiyordum, uyutmadılar. Duvara işediklerini görünce aklımı oynattım" dediği aktarıldı.
Scalco, bağırdıktan sonra grubun camına maytap fırlattığını öne sürerek, bu nedenle okla Miranda'ya saldırdığını ama onu öldürmek istemediğini söyledi.
Cenova Belediye Başkanı Giovanni Toti ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Miranda'nın "deli bir adamın attığı okla öldürüldüğünü" ifade etti.
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