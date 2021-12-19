Son dakika | Fiji'de korkutan deprem

Son dakika | Fiji açıklarında 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

(İHA)
19 Aralık 2021 Pazar, 20:41
Son dakika | Fiji'de korkutan deprem
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Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Fiji açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

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