Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye, Finlandiya ve İsveç hakkında, 'fikir birliğine varacağımızdan eminim' açıklamasında bulundu

15 Mayıs 2022 Pazar, 16:48

NATO dışişleri bakanlarının Berlin'deki toplantısının ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken gazetecilere verdiği demeçte, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımıyla ilgili endişeleri hakkında konuştuğunu, dışişleri bakanları toplantısının ardından bir uzlaşmaya varılabileceğinden emin olduğunu söyledi.

Anthony Blinken, "Türkiye, Finlandiya ve İsveç konusunda devam eden bir görüşme var. Sonuç şu ki, NATO’ya üyelik süreci söz konusu olduğunda, fikir birliğine varacağımızdan eminim" dedi.

Blinken, "Dışişleri bakanıyla (Mevlüt Çavuşoğlu) ya da NATO oturumlarında yaptığımız özel konuşmayı açığa vurmak istemiyorum, ancak şu kadarını söyleyebiliri, Neredeyse her kesimden çok güçlü bir desteğin (İsveç, Finlandiya için) katıldığını duydum" açıklamasında bulundu

Blinken ayrıca, "Putin'in saldırganlığı ve ortaya çıkan diğer tehditler karşısında, ittifakın güvenliğini nasıl sürdüreceğini ve güçlendireceğini ortaya koyan yeni bir stratejik konsept yayınlayarak, NATO'nun doğusundaki duruşumuzu güçlendirmeye yönelik çabalarımıza devam edeceğiz" dedi.