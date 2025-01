Son Dakika... ABD'de gece kulübüne silahlı saldırı

ABD'nin New York kentindeki Queens bölgesinde yer alan Amazura gece kulübünde silahlı saldırı meydana geldi.

Saldırıda en az 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gece kulübünün dışında çok sayıda polis ve ambulans ekiplerinin görüldüğü belirtilirken, yaralıların durumunun kritik olmadığı ve çevredeki hastanelere nakledildiği öğrenildi.

4 bin kişi kapasiteli geniş bir iç mekana sahip olduğu belirtilen Amazura gece kulübünün, düzenli olarak DJ'lere ve canlı performanslara ev sahipliği yaptığı kaydedildi.

