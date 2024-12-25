72 kişiyi taşıyordu: Azerbaycan Havayolları'na ait uçak düştü
Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, Bakü'den Grozny'e giden Azerbaycan Havayolları'na ait bir yolcu uçağının düştüğünü açıkladı.
Azerbaycan basınında yer alan bilgilere göre Hazar Denizi üzerinde "SOS" sinyali veren uçak daha sonra zorunlu iniş yapmak üzere Kazakistan'ın Aktau Havalimanı'na acil iniş yapmak istedi.
Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, Bakü'den Grozny'e giden yolcu uçağının düştüğünü açıkladı.
İlk bilgilere göre uçakta 67 yolcu ve 5 mürettebat bulunuyordu.
???? BREAKING: A passenger plane flying from Baku to Grozny has crashed in Kazakhstan, with 72 people on board— NEXTA (@nexta_tv) December 25, 2024
The aircraft, operated by Azerbaijan Airlines, went down near the Kazakh city of Aktau, according to local news agency Tengrinews.
The plane carried 67 passengers and… pic.twitter.com/DJPlq7Vaxm
Azerbaycan Havayolları'ndan yapılan açıklamada, uçağın kuş sürüsüne çarpmasıyla kazanın meydana geldiği ve olayla ilgili ek bilgilerin daha sonra paylaşılacağı ifade edildi.
Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'na ait 52 personel ve 11 ünite ekipman olay yerine sevk edildi.
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