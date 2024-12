72 kişiyi taşıyordu: Azerbaycan Havayolları'na ait uçak düştü

Azerbaycan basınında yer alan bilgilere göre Hazar Denizi üzerinde "SOS" sinyali veren uçak daha sonra zorunlu iniş yapmak üzere Kazakistan'ın Aktau Havalimanı'na acil iniş yapmak istedi.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, Bakü'den Grozny'e giden yolcu uçağının düştüğünü açıkladı.

İlk bilgilere göre uçakta 67 yolcu ve 5 mürettebat bulunuyordu.

