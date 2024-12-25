72 kişiyi taşıyordu: Azerbaycan Havayolları'na ait uçak düştü

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, Bakü'den Grozny'e giden Azerbaycan Havayolları'na ait bir yolcu uçağının düştüğünü açıkladı.

72 kişiyi taşıyordu: Azerbaycan Havayolları'na ait uçak düştü
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.12.2024 - 10:30

Azerbaycan basınında yer alan bilgilere göre Hazar Denizi üzerinde "SOS" sinyali veren uçak daha sonra zorunlu iniş yapmak üzere Kazakistan'ın Aktau Havalimanı'na acil iniş yapmak istedi.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı, Bakü'den Grozny'e giden yolcu uçağının düştüğünü açıkladı.

İlk bilgilere göre uçakta 67 yolcu ve 5 mürettebat bulunuyordu.

 

Azerbaycan Havayolları'ndan yapılan açıklamada, uçağın kuş sürüsüne çarpmasıyla kazanın meydana geldiği ve olayla ilgili ek bilgilerin daha sonra paylaşılacağı ifade edildi.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'na ait 52 personel ve 11 ünite ekipman olay yerine sevk edildi.


Etiketler: #Azerbaycan #Hazar denizi #uçak

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