Son Dakika: İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İran’ın güneydoğusundaki Kirman eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, merkez üssü Kirman eyaletine bağlı Raver ilçesi olan 5,4 büyüklükteki deprem, yerel saatle 17.37'de kaydedildi.
Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
Can kaybı, yaralanma ya da maddi hasara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
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