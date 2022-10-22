Son dakika... Özbekistan'daki bir askeri birliğe ait depoda patlama oldu
Son dakika haberi... Özbekistan'ın Sirderya bölgesindeki bir askeri birliğe ait depoda patlama meydana geldiği bildirildi.
Özbekistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde ülkenin Sirderya bölgesinde bulunan Malik kasabasında yerleşen bir askeri birliğe ait depoda patlamanın meydana geldiği kaydedilirken, patlama sonucunda ölen veya yaralananların olmadığı belirtildi.
Açıklamada, patlamayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde de patlama dalgası sonucunda askeri birlik yakınındaki ev ve binaların pencerelerin kırıldığı görüntülendi.
Görgü tanıkları da patlama sırasında yüksek ses ve güçlü bir dalganın meydana geldiğini, deprem gibi bir şey hissettiklerini dile getirdi.
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