Son dakika... Reuters duyurdu: Gmail'e erişim sorunu yaşanıyor

12 Ekim 2021 Salı, 15:54

İngiliz haber ajansı, kullanıcı raporlarını bildiren Downdetector’e dayandırdığı habere göre, sosyal medya platformu Facebook ve Google'ın elektronik posta platformu Gmail'e erişim sorunu yaşandığını belirtti.



Facebook Inc, geçtiğimiz haftalarda yaklaşık altı saat süren ve 3.5 milyar kullanıcının WhatsApp, Instagram ve Messenger gibi sosyal medya ve mesaj servislerine erişimine engel olan kesintinin "ayar değişikliği hatasından" kaynaklandığını açıklamıştı.

