Canlı | Rusya-Ukrayna krizinde son durum

23 Şubat 2022 Çarşamba, 00:00

Ukrayna’nın doğusundaki Donbass Bölgesi’nde yer alan ve Rusya yanlılarının tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı Rusya tarafından resmen tanındı. Söz konusu kararın ardından NATO-ABD ve Rusya arasında gerilim artarken, ABD Başkanı Joe Biden'ın yaptırım kararları dünya gündeminde dikkat çekti.

Son olarak, Biden, Rusya’nın saldırganlığının artması halinde yaptırımların artacağını dikkat çekerek, Rusya’nın iki büyük finans şirketine yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

PUTIN, BIDEN'I İZLEMEDİ

Biden'açıklamasının arından ise Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov RIA haber ajansına verdiği demeçte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Joe Biden'ın yaptırımları açıklayan konuşmasını izlemediğini ve şu anda bir toplantıda olduğunu söyledi. Peki, dünya liderleri şimdi ne yapacak?

Rusya-Ukrayna krizinde 23 Şubat'ta öne çıkanlar gelişmeler şu şekilde:

00.16: ABD Başkanı Biden'ın Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklamasının ardından Dow Jones Endeksi 500 puan düştü.



