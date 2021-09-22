Son Dakika... Rusya’da bir uçak radardan kayboldu

Son Dakika gelişmesi... Rusya’da An-26 tipi bir uçağın Harabrovsk bölgesinde radarlardan kaybolduğu belirtildi. Uçakta altı kişinin olduğu sanılıyor.

cumhuriyet.com.tr
22 Eylül 2021 Çarşamba, 13:04
Son Dakika... Rusya’da bir uçak radardan kayboldu
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