Avrupa'dan ABD'ye karşı misilleme hazırlığı: 'Çıkarlarımızı her zaman savunacağız'

Yayınlanma: 02.04.2025 - 12:55

Güncelleme: 02.04.2025 - 12:55

ABD Başkanı Donald Trump, korumacı ticaret politikalarının temel unsurlarından biri olan yeni gümrük vergilerini bugün açıklamaya hazırlanırken, Avrupa ülkeleri buna karşı verecekleri tepkiyi belirlemeye çalışıyor. Trump’ın "Kurtuluş Günü" olarak adlandırdığı 2 Nisan’da karşılıklı tarifelerin duyurulması bekleniyor.

ÜRÜNLERE YÜZDE 25 VERGİ UYGULANACAK

Karşılıklı tarifeler diğer ülkelerin Amerikan ürünlerine uyguladığı vergiyi, ABD’nin aynı şekilde o ülkenin ürünlerine uygulaması anlamına geliyor. Bu durum, ABD’nin diğer ülkelere uyguladığı tarifeleri benzer şekilde geri yansıtmayı planladığı anlamına geliyor.

Avrupa Birliği’nde (AB) üretilen birçok ürünü etkileyebilecek yeni gümrük vergileri, otomobiller, çelik ve alüminyum gibi ürünler için daha önce açıklanan yüzde 25’lik tarifelere ek olarak uygulanacak.

Tarife endişelerinin sürdüğü Avrupa’da, AB ve ABD arasında bir ticaret savaşını önlemek amacıyla yeni görüşmeler de yapılıyor.

ABD’nin yeni yönetiminin politikaları ve gümrük tarifeleri konusunda anlaşmazlık, AB’yi Trump’ın tarifelerine karşı harekete geçirme baskısı altına alırken, AB’nin sadece geleneksel tarifelerle değil, aynı zamanda ABD’li hizmet sektörü ve teknoloji şirketlerine karşı da geniş kapsamlı önlemler alma niyetinde olduğu düşünülüyor.

AB KARŞI MİSİLLEMEYE HAZIRLANIYOR

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen dün yaptığı açıklamada, ABD’nin tarifelerine karşı güçlü biçimde misilleme yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Strazburg’da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda konuşan Von der Leyen, gümrük vergisi çatışmasının Avrupa tarafından başlatılmadığını ifade etti. AB’nin dünyanın en büyük tek pazarına sahip olduğunu ve tarifelerle müzakere edebilecek, direnecek güce sahip olduğunu vurguladı.

'ÇIKARLARIMIZI HER ZAMAN SAVUNACAĞIZ'

Von der Leyen, “Çıkarlarımızı ve değerlerimizi her zaman savunacağız” dedi. Tarife konusunda bir sonraki adımlar için AB üyesi ülkelerin liderleri ile yakın temas halinde olduklarını belirten Von der Leyen, “ABD’nin yarınki duyurularını dikkatle değerlendirecek ve yanıtımızı buna göre ayarlayacağız. Amacımız müzakereyle çözüm bulmak, ancak gerekirse çıkarlarımızı, halkımızı ve şirketlerimizi koruyacağız. Karşılık vereceğimiz önlemlerin kimsenin çıkarına olmayacağı konusunda çok netiz” diye konuştu.

Avrupa basınında yer alan haberlere göre, AB yetkilileri, Trump’ın yeni gümrük tarifelerine karşı geleneksel tarife listelerinin çok ötesine geçen bir misilleme önlemleri listesi hazırladı. Ayrıca, bu görüşmelerin yapıldığı binalarda ABD’lilerin dinlemesini önlemek için elektronik cihazlar, telefon ve dizüstü bilgisayarlar dahil hiçbir cihazın içeriye sokulmadığı ifade ediliyor.

Trump, şimdiye kadar, yılda 26 milyar Euro'luk Avrupa çelik ve alüminyum ürünleri ile yaklaşık 50 milyar avroluk araç ithalatına ek tarife uygulama kararı almıştı.

AB tarafının, ABD’ye karşı alınacak önlemlerin arasında hizmet sektörünü de kapsayacağı kesin gözüyle bakılıyor. ABD teknoloji şirketlerine karşı özel vergiler ve ABD bankalarının faaliyetleri için lisanslama uygulaması da tartışılmakta.

Böylece, AB, ABD Başkanı Trump’ın çevresindeki teknoloji ve finans sektöründen tarifelerden vazgeçilmesi konusunda destek almayı bekliyor. ABD, Avrupa’nın dijital alandaki yasaları, savunma sektöründeki kurallar ve kamu ihalelerine erişimdeki kısıtlamalardan şikayetçi olurken, Trump Avrupa’nın yasa ve standartlarını adil bulmadığını ve karşılık vereceğini belirtiyor.