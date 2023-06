Şoygu, günler sonra ortaya çıktı: Rus birlikleri denetledi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Ukrayna'daki "Batı Muharebe Grubu"na bağlı bir birliğin ileri komuta merkezini denetlediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Şoygu, özel askeri operasyon bölgesinde Batı Muharebe Grubuna bağlı bir birliğin ileri komuta merkezini denetledi" denildi.

Bakanlık, Şoygu'nun "Batı Muharebe Grubu komutanına ve üst düzey subaylarına, düşman planlarını önceden ortaya çıkarmak ve angajman hattına uzak yaklaşımlarda onları engellemek için yoğun keşifler yapmaya devam etmelerini emrettiğini" kaydetti.

