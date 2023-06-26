Şoygu, günler sonra ortaya çıktı: Rus birlikleri denetledi

Yayınlanma: 26.06.2023 - 10:15

Güncelleme: 26.06.2023 - 10:15

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Ukrayna'daki "Batı Muharebe Grubu"na bağlı bir birliğin ileri komuta merkezini denetlediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Şoygu, özel askeri operasyon bölgesinde Batı Muharebe Grubuna bağlı bir birliğin ileri komuta merkezini denetledi" denildi.

Bakanlık, Şoygu'nun "Batı Muharebe Grubu komutanına ve üst düzey subaylarına, düşman planlarını önceden ortaya çıkarmak ve angajman hattına uzak yaklaşımlarda onları engellemek için yoğun keşifler yapmaya devam etmelerini emrettiğini" kaydetti.

#Russia's Defense Minister #Shoigu made his first public appearance since #Prigozhin's rebellion.



It is alleged that Shoigu visited the command post of one of the associations of the Western group of invaders. pic.twitter.com/cVIw7Bwbyt — NEXTA (@nexta_tv) June 26, 2023

Şoygu'nun, teftiş sırasında "Batı Muharebe Grubu" Komutanı General Yevgeny Nikiforov'dan "mevcut durum, düşmanın eylemleri ve Rus birliklerinin kilit taktik yönler boyunca muharebe görevlerini yerine getirme çabalarına ilişkin bir rapor" aldığı belirtildi.

Şoygu, muharebe grubunun komuta kademesiyle yaptığı toplantıda, "muharebe grubunun sorumluluk alanındaki taktik yönler boyunca düşmanın askeri teçhizat ve personelini ortaya çıkarma ve vurma çabalarını verimliliğini" vurguladı.

Şoygu, Ukrayna'da yer alan birliklere "kapsamlı destek sağlanması ve personelin güvenli bir şekilde konuşlandırılması için gerekli koşulların yaratılmasına yönelik çabalara" değindi.