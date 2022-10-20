Steinmeir'den Rusya'ya tepki: Ukrayna'ya yönelik saldırıları aşağılık olarak niteledi
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Rusya'nın, Ukrayna'da hayati öneme sahip altyapıyı hedef alan saldırılarını "aşağılık" olarak nitelendirdi.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Almanya Cumhurbaşkanı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Frank-Walter Steinmeier telefon görüşmesinde, ülkesinin Ukrayna’ya yönelik destek ve dayanışmasını sürdüreceği sözünü yineledi.
Steinmeier, bunun hem askeri alanda hem de ülkenin yeniden imarı konusunda sivil yardımlar için geçerli olduğunu aktardı.
Almanya’nın yıkılan elektrik, ısınma ve su altyapısının yeniden inşasına destek vereceğini ifade eden Steinmeier, Rusya'nın hayati öneme sahip altyapıyı hedef alan saldırılarını "aşağılık" olarak nitelendirdi.
Görüşmede Zelenski de Almanya’nın desteğine teşekkür etti. İki lider, Kiev’de yüz yüz görüşmekten memnuniyet duyacağını belirtti.
Öte yandan, Alman basınında yer alan haberlerde, Steinmeier’in bugün Ukrayna’ya gitmeyi planladığı ancak güvenlik sebeplerinden bu ziyareti ertelediği ileri sürüldü.
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