Sudanlı generalden siyasi güçlere çağrı: Ulusal uzlaşıya odaklanın
Sudanlı general Hımidti, siyasi güçlerin, sivil bir hükümetin kurulması üzerinde anlaşmasını arzuladığını bildirdi.
Sudan geçici Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu Hımidti, siyasi güçlerin, sivil bir hükümetin kurulması üzerinde anlaşmasını arzuladığını bildirdi.
Hımidti, başkent Hartum’da düzenlediği basın toplantısında, "Siyasi güçlerin, geçiş dönemi kurumlarını tamamlayıp ve geçiş döneminin kalanını yönetecek sivil bir hükümetin kurulmasına imkan tanıyacak ulusal bir uzlaşmaya varmasını umuyoruz." dedi.
Hımidti, hükümetin ne zaman kurulacağıyla ilgili bir soruya, "Birçok girişim var. Bu konuda bir malumatımız yok. Müzakerelerin neticelenmesini bekliyoruz" yanıtını verdi.
Hımidti ayrıca, geri adım atmayacaklarını ve ülkenin güvene ulaşmasını istediklerini belirterek, "Ülkenin istikrarı, siyaset sahnesinden ve hükümetten ayrılmamıza bağlı ise ülkemizi iktidarda kalmak uğruna kaybedemeyiz" diye konuştu.
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