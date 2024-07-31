Suikast sonrası sembolik mesaj: 'İntikam bayrağı' aylar sonra kubbeye çekildi!

Yayınlanma: 31.07.2024 - 14:23

Güncelleme: 31.07.2024 - 14:23

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin Tahran’da suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İran'ın Kum kentindeki Cemkeran Camisinin kubbesine intikam anlamına gelen “kırmızı bayrak” çekildi.

Üzerinde Arap alfabesiyle beyaz renkle “Hüseyin’in intikamı” yazan kırmızı bayrak, “intikam bayrağı” olarak da biliniyor.

???????? NOW: Iran raises red flag on dome of Jamkaran Mosque after the assassination of Hamas leader Ismail Haniyeh.



The red flag represents the blood of martyrs, especially referring to the martyrdom of Imam Hussein, a central figure in Shia Islam, who was killed in the Battle of… pic.twitter.com/bbjKL0tMkQ — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) July 31, 2024

Bayrak, en son Ocak 2024'te İran’ın Kirman kentindeki terör saldırısından sonra caminin kubbesine asılmıştı.

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla 3 Ocak'ta düzenlenen anma töreninin yapıldığı Kirman'da, kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti.

Terör örgütü IŞİD'in üstlendiği canlı bomba saldırılarında kadın ve çocukların da aralarında olduğu 89 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi yaralanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi devralma törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz’da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas hareketi suikasttan İsrail’i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

Heniyye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu'nun bugün olağanüstü toplanacağı bildirildi.

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Heniyye’nin uğradığı suikast sonrası, "Bugün İran, acılarımıza ve sevinçlerimize ortak olan, direnişin yoldaşı ve gurur kaynağı, Filistin direnişinin cesur lideri ve Kudüs şehidi Hacı İsmail Haniye’nin yasını tutuyor. Dün onun fatih elini kaldırdım, bugün ise cenazesini omuzlarımda taşıyacağım. İran ve Filistin’in bağı daha da güçlenecek ve direnişin yolu ve mazlumu savunma azmi eskisinden daha sağlam bir şekilde devam ettirilecek. İran İslam Cumhuriyeti toprak bütünlüğünü, izzetini, gururunu ve şerefini koruyacaktır ve işgalci teröristleri bu korkakça eylemlerinden dolayı pişman edecektir" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, "İran ve direniş cephesi şehit kardeşimizin kanını yerde bırakmayacaktır" açıklamasında bulundu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ise "İran topraklarında şehit edilen Heniyye'nin kanının intikamını almayı vazifemiz kabul ediyoruz" diye konuştu.