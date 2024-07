Suikast sonrası sembolik mesaj: 'İntikam bayrağı' aylar sonra kubbeye çekildi!

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin Tahran’da suikast sonucu hayatını kaybetmesinin ardından İran'ın Kum kentindeki Cemkeran Camisinin kubbesine intikam anlamına gelen “kırmızı bayrak” çekildi.

Üzerinde Arap alfabesiyle beyaz renkle “Hüseyin’in intikamı” yazan kırmızı bayrak, “intikam bayrağı” olarak da biliniyor.

???????? NOW: Iran raises red flag on dome of Jamkaran Mosque after the assassination of Hamas leader Ismail Haniyeh.



The red flag represents the blood of martyrs, especially referring to the martyrdom of Imam Hussein, a central figure in Shia Islam, who was killed in the Battle of… pic.twitter.com/bbjKL0tMkQ