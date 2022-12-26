Suriye'de Noel kutlamaları başladı
İç savaşın devam ettiği Suriye'de binlerce vatandaş sokaklara çıkarak Noel bayramını kutladı.
Yaklaşık 11 yıldır iç savaşın sürdüğü Suriye’nin çeşitli şehirlerinde Noel kutlamaları başladı.
Kutlamalar kapsamında caddeler ve sokaklar binlerce Suriyeli vatandaşlar ile doldu. Noel kutlamaları sırasında sokaklar süslendi, bando takımı sokağa inerek marş ve şarkılar çaldı, sokaklarda yapay çam ağacı hazırlandı.
Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Suriye halkının Noel’i doyasıya kutladığı görüldü.
Suriye’deki Noel kutlamalarını gören vatandaşlar ise “Hani Suriye’de savaş vardı” diye tepki gösterdi.
Kaynak: Oda TV
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