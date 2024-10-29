Tapınakta festival sırasında patlama: 150 yaralı

Yayınlanma: 29.10.2024 - 12:59

Güncelleme: 29.10.2024 - 12:59

Hindistan’ın güneyindeki Kerala eyaletine bağlı Kasaragod bölgesinde dün akşam saatlerinde bir tapınakta yüzlerce kişinin katıldığı festival sırasında havai fişeklerin bulunduğu kulübede patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle çıkan yangında alevler etrafa saçılırken, yetkililer tarafından yapılan açıklamada olayda en az 150 kişinin yaralandığı belirtildi.

Massive Fire Accident in Kerala's Kasaragod



A major explosion occurred during the Kaliyatam festival at the Neeleswaram temple when fireworks ignited near a storage area holding additional firecrackers. Over 150 people have been injured in this incident. pic.twitter.com/KpPwCTgy8R — India Brains (@indiabrains) October 29, 2024

Polis yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını 10 kişinin durumunun ise ağır olduğunu açıkladı.

Polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, tapınak yetkilileri gözaltına alındı.

Yangının havai fişek gösterisi sorasında fişeklerin kulübeye düşmesi sonucu çıktığı tahmin ediliyor.