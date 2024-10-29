Tapınakta festival sırasında patlama: 150 yaralı

Hindistan’ın Kerala eyaletinde bir tapınakta festival sırasında havai fişeklerin bulunduğu bir kulübede patlama meydana gelmesi sonucu çıkan yangında en az 150 kişi yaralandı.

Tapınakta festival sırasında patlama: 150 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 29.10.2024 - 12:59

Hindistan’ın güneyindeki Kerala eyaletine bağlı Kasaragod bölgesinde dün akşam saatlerinde bir tapınakta yüzlerce kişinin katıldığı festival sırasında havai fişeklerin bulunduğu kulübede patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle çıkan yangında alevler etrafa saçılırken, yetkililer tarafından yapılan açıklamada olayda en az 150 kişinin yaralandığı belirtildi.

 

Polis yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını 10 kişinin durumunun ise ağır olduğunu açıkladı.

Polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, tapınak yetkilileri gözaltına alındı.

Yangının havai fişek gösterisi sorasında fişeklerin kulübeye düşmesi sonucu çıktığı tahmin ediliyor.


Etiketler: #Hindistan #tapınak

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