Tarihi anlar... Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda

Yayınlanma: 20.01.2024 - 15:34

Güncelleme: 20.01.2024 - 16:03

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi. Gezeravcı, istasyona girdi.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MESAJI

Karşılama töreninde konuşma yapan Gezeravcı'nın sözleri şöyle:

"Öncelikler misafirperverliğiniz için teşekkür ederim. Bizi kapıda bekliyorlardı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türkiye olarak da tarihimizde ilk kez uzaya çıktık. Bilim ve araştırma için buradayız.

Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak bize emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına, bu vatan için canını veren tüm şehitlerimize, buraya adım atmamızı sağlayan güçlü iradesiyle devletimize ve bu imkanları bize sağlayan milletimize şükranlarımı sunuyorum. İstikbal göklerdedir."

Bu tarihi an, Taksim ve Kızılay meydanlarındaki planetaryumlarda ve bilim merkezlerinde yaşanıyor. "http://axiom.space/live" internet adresi üzerinden de takip edilebiliyor.

UZAYDA 13 BİLİMSEL DENEY YAPACAK

Gezeravcı, 14 gün boyunca ISS'de çeşitli bilim misyonlarını gerçekleştirmek üzere uzayda görev yapacak.

Ax-3 misyonunda ayrıca ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt bulunuyor.

İLK MESAJ: İSTİKBAL GÖKLERDEDİR

Fırlatma işlemi ardından Ax-3 ile kurulan ilk canlı bağlantıda konuşan Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözleri, "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Ata'mızın sözüyle bu anı başlatmak istiyorum: Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü; İstikbal göklerdedir." şeklinde olmuştu.

ŞİRKETLE YENİ PROJELER

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Amerika Birleşik Devletleri'nde Axiom Space'i ziyaret ederek, "Biz, Türk sanayi ve araştırma geliştirme ekosistemini onlarla daha yakın çalıştırmaya dönük önümüzdeki dönemde ortak projeler ve programlar başlatıyor olacağız" dedi.