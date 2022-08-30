Tayvan'dan Çin'e mesaj: Çatışma peşinde değiliz, ancak kendimizi savunacağız

30 Ağustos 2022 Salı, 14:47

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Penghu Adaları'ndaki (Pescadore Adaları) hava kuvvetleri üssünü ziyareti sırasında açıklamalarda bulundu.

Tsai Ing-wen, Tayvan'ın savunma bütçesindeki artışın, hükümetin, "kendi askeri teçhizat üretimini teşvik etme niyetinden kaynaklandığını" söyledi.

Tsai , "Savunma bütçesindeki mevcut artışın temel amacı, kendi gemilerimizin inşasını, kendi uçak inşaatımızı teşvik etmenin yanı sıra silahların kalitesini iyileştirmek, mühimmatı yenilemek, yedek birliklerin durumunu iyileştirmek" dedi.

Tsai, Tayvan Boğazı'nda tansiyonun arttığına dikkat çekerek, "Düşman tarafından ne kadar çok provokasyon gelirse, Tayvan'ın o kadar sakin olması gerekir" diye konuştu.

Tsai ayrıca, "Karşı tarafa çatışma çıkarmak için bahaneler vermeyeceğiz. Askeri bir çatışmayı kışkırtmayacağız, fakat bu direnemeyeceğimiz anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

TAYVAN'IN SAVUNMA BÜTÇESİ

Taipei hükümetinin gelecek yıl için askeri harcamalarda 586,3 milyar Tayvan doları (19,4 milyar dolar) rekor bir artış sağlayan taslak savunma bütçesi sunduğu bildirilmişti.

Tayvan'ın savunma bütçesi, Çin'in askeri harcamalarından 10 kat daha küçük.

2022 bütçesine göre Çin, askeri harcamalarını %7,1 oranında artırmayı ve askeri bütçeyi 1,45 trilyon yuan'a (229,5 milyar dolar) getirmeyi planlıyor.