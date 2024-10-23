Tel Aviv'de siren sesleri: Hizbullah'tan füze saldırısı!
İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail'e iki uzun menzilli roket atıldığını, bunların hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı.
Lübnan'dan atılan roketlerin ardından Tel Aviv de dahil olmak üzere İsrail'in orta kesimlerinde sirenler çalmaya başladı.
Hayfa yakınlarındaki birkaç kasabada da saldırı nedeniyle alarm verildi.
İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail'e fırlatılan iki uzun menzilli roketin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı.
?????????? TWO LONG-RANGE ROCKETS FIRED AT ISRAEL INTERCEPTED— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 23, 2024
The IDF reports that air defenses successfully intercepted two long-range rockets launched from Lebanon.
Sirens blared across Tel Aviv and nearby towns, as well as the Nazareth area in northern Israel during the attack.… https://t.co/CqhrEV6LWu pic.twitter.com/D7fT32uPjR
İsrail polisi, Tel Aviv'e düşen bir roketin kalıntılarının ardından şarapnel parçalarının Herzliya bölgesinde bir araca zarar verdiğini açıkladı.
Saldırı nedeniyle herhangi bir yaralanma ya da hasar bildirilmedi.
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