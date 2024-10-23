Tel Aviv'de siren sesleri: Hizbullah'tan füze saldırısı!

İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail'e iki uzun menzilli roket atıldığını, bunların hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı.

Tel Aviv'de siren sesleri: Hizbullah'tan füze saldırısı!
Abone Ol google-news
Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 23.10.2024 - 08:46

Lübnan'dan atılan roketlerin ardından Tel Aviv de dahil olmak üzere İsrail'in orta kesimlerinde sirenler çalmaya başladı.

Hayfa yakınlarındaki birkaç kasabada da saldırı nedeniyle alarm verildi.

İsrail ordusu, Lübnan'dan İsrail'e fırlatılan iki uzun menzilli roketin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı.

 

İsrail polisi, Tel Aviv'e düşen bir roketin kalıntılarının ardından şarapnel parçalarının Herzliya bölgesinde bir araca zarar verdiğini açıkladı.

Saldırı nedeniyle herhangi bir yaralanma ya da hasar bildirilmedi.


Etiketler: #Tel Aviv #israil

İlgili Haberler

İsrail'den Beyrut'un güneyine hava saldırısı

İsrail'den Beyrut'un güneyine hava saldırısı
İsrail'den ABD'ye çağrı: 'İran saldırısı sonrası destek' istedi

İsrail'den ABD'ye çağrı: 'İran saldırısı sonrası destek' istedi
Lübnan'da bir İsrail binbaşısı öldü

Lübnan'da bir İsrail binbaşısı öldü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler