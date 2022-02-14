The Guardian Kiev'deki durumu yazdı: 'Medya histerisi çok can sıkıcı'

14 Şubat 2022 Pazartesi, 10:11

İngiltere merkezli The Guardian gazetesi Ukrayna'nın başketi Kiev’deki son duruma ilşikin bir haber yayınladı.

ABD’li diplomatların açıklamalarına çoğunlukla Kiev’de gazetecilerin önem verdiği belirtilen haberde, kentte haşk arasında sakin bir ortam olduğu belirtildi.

Pek çok Ukrayna yurttaşının bir acil durum planı olduğu aktarılan yazıda, bazılarını savaş durumunda kalıp savaşacağı ifade edildi. Kimi yurttaşların ise kaçacakları güvenli yerleri belirlemeye başladıkları kaydedildi. Kentteki metro istasyonları, mahzenler ve striptiz kulüpleri olası bir hava saldırısı durumunda sığınak olarak belirlendi.

Haberde pek çok Ukraynalının Rus tehdidinin farkında olduğu ancak ABD’in "yakın tehlike" iddiasındaki ısrarına inanmadıkları belirtildi.

Öten yandan eski bir Ukraynalı milletvekili görüşülerine yer verilen haberde şunlar kaydedildi:

"Bu durum canımı sıkıyor. Ben Batı yanlısıyım ancak bu işgalin haberlere çıkış şekli bana Rusya Telegram kanallarını hatırlatıyor. Medya histerisi çok can sıkıcı ve kendi hükûmetinize güveni kaybetmeye başlıyorsunuz."