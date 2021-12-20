The Guardian: Türkiye'nin ekonomik krizi ısırmaya başladı

20 Aralık 2021 Pazartesi, 10:10

Dolar/TL bu sabah 17.6 ile yeni tarihi zirveyi görürken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ekonomi yönetimi düşük faiz politikasından vazgeçilmeyeceğini, sermaye kontrolü gibi piyasa dışı uygulamalara gidilmeyeceğini tekrarladı.

Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz ile ilgili İngiliz The Guardian gazetesi kapsamlı bir haber/analiz yayınladı. Ruth Michaelson imzalı haberde gazeteye görüş veren bir yurttaşın, "İş var fakat para yok" yorumu başlıklara taşınırken, “Türkiye’deki ekonomik kriz etkisini göstermeye başlıyor. Türk Lirası’ndaki değer kaybı ve artan enflasyonla birlikte Türkiye’de vatandaşlar adapte olmakla ve hayatta kalmakla mücadele ediyor" yorumu yapıldı.

"ALTINI VE DÖVİZİ OLMAYAN ETİ BIRAKTI"

Taksim’deki bir kuyumcu ismini söylemeden gazeteye konuştu. Kuyumcu, "Eskiden altın fiyatlarına haftada bir bakardım, şimdi günde kabaca 50 kere bakıyorum" dedi.

Gazete, “Türk vatandaşları, çılgınca Türk Lirası’nın değer kaybıyla mücadele için yollar bulmaya çalışıyor. Türk Lirası bu yıl değerinin yarısını kaybetti. Sadece Kasım ayında yaklaşık yüzde 30’unu kaybetti. Dövizi ya da satacak altını olmayanlar et tüketmeyi bıraktı ya da belediye destekli ekmek büfelerine gitti” yorumuna yer verdi.

"İŞ VAR AMA PARA YOK"

Fiyatlarının düşük olduğu bilinen bir süpermarketin önünde duran Günay Akil, Hükümetin kararlarının ortalama bir insanın cebinde giderek daha da fazla hissedildiğini belirterek, “Şu anda her şey pahalı, zar zor geçiniyoruz. Ailem kira ödememek için kayınpederimin yanına taşındı”dedi.

"İş var ama para yok" ifadelerini kullanan Akil, eşinin iş yerinde çalışanlarına yarım aylık artışlarla ödeme yaptığını ve çoğunu gecikmiş durumda olduğunu belirterek, "Bugünkü alışverişte, bir kilo soğan ve büyük bir lahana alacağım. Bu akşamki yemekte bunlar var - ekmek, yoğurt ve lahana çorbası" diye konuştu.

"BU DURUM SEÇİMDE ETKİ YARATACAK"

İngiliz gazete, "Hükümetin ekonomik ilerleme sözleri giderek Türk seçmenler arasında giderek daha fazla sevilmediğini kanıtlıyor ve bu durum 2023’te öngörülen seçimde bir etki yaratacak gibi gözüküyor" yorumunu yaptı.