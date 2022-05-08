Tolstoy’un torunu: Rusya, Polonya’ya ulaşana dek savaş sürecek

08 Mayıs 2022 Pazar, 10:51

Ünlü Rus yazar Lev Tolstoy'un torununun torunu Piyotr Tolstoy, Rusya'nın Polonya sınırına ulaşana dek Ukrayna'daki savaşı durdurmayacağını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya'nın üyesi olan milletvekili ve gazeteci Piyotr Tolstoy, İtalyan La Repubblica gazetesine yaptığı açıklamada, “Avrupa'dan gelen desteğe ve Boris Johnson ya da İtalya Başbakanı gibi isimlerin histerisine rağmen Ukrayna'daki operasyonu uygun olduğu zaman bitireceğiz” dedi.

Ukrayna'daki “özel operasyonun” ülke Nazilerden temizlenene dek süreceğini kaydeden Tolstoy, Batı'nın 30 yıldır Ukrayna'yı Rusya'ya karşı kışkırttığını söyledi.

Sözcü'de yer alan habere göre Tolstoy, büyük büyük dedesi Lev Tolstoy için de “O Rus ordusunun bir askeriydi. Kırım’da İngilizleri ve Fransızları öldürdü. Ülkenin kaderi tehlikedeyken tek düşündüğünüz şey ülkenizi desteklemektir. Bunun Lev Tolstoy'un mirasına aykırı olduğunu düşünmüyorum” dedi.

52 yaşındaki Tolstoy, gazetecilik yaptığı dönemde sık sık antisemitizmle ve Rus propagandası yapmakla suçlanmıştı. Piyotr Tolstoy, daha önceki bir konuşmasında Ukrayna ve Gürcistan'ı “Rusya sayesinde var olan kötü cüceler” diye nitelemesi nedeniyle de tepki çekmişti.