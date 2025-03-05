Trump, Amerikan halkına hitap etti: Ülkemiz bir geri dönüşün eşiğinde

Yayınlanma: 05.03.2025 - 09:45

Güncelleme: 05.03.2025 - 09:45

ABD Başkanı Donald Trump, 1 saat 38 dakika süresiyle Kongre tarihinin en uzun başkanlık konuşmasını yaptığı ortak oturumda 2. başkanlık döneminin başladığı 20 Ocak'tan bu yana yaptığı faaliyetleri Amerikan halkına anlattı.

Konuşmasının başında kendisini protesto ederek konuşmasını bölen Demokrat vekil Al Green'in salondan çıkarılması ise gecenin öne çıkan olayı oldu.

Trump'ın konuşması Cumhuriyetçiler tarafından sık sık ayakta alkışlanırken, Demokratlar ise yerlerinde oturarak Trump'a sessizce tepkilerini gösterdi.

"Amerika geri döndü. Amerikan rüyası durdurulamaz ve ülkemiz bir geri dönüşün eşiğinde" diyen Trump, birçok ABD yönetiminden daha fazla işi 43 günde başardıklarını savundu.

"Modern tarihte ilk kez, Amerikalıların çoğu ülkemizin yanlış yönden ziyade doğru yöne gittiğine inanıyor" ifadelerini kullanan Trump, ekonomiden sınır güvenliğine birçok alanda imza attığı başkanlık kararnamelerinden tek tek bahsetti.

Trump, şunları kaydetti:

"İlk görev günümde güney sınırımızda ulusal acil durum ilan ettim ve ABD ordusunu ülkemizin işgaline karşı koymak üzere görevlendirdim. Sonuç olarak, geçen ay yasa dışı sınır geçişleri en düşük seviyeye indi. Adaletsiz Paris İklim Anlaşmasından çekildim. Yozlaşmış Dünya Sağlık Örgütünden çekildim. Amerikan karşıtı BM İnsan Hakları Konseyi'nden de çekildim."

Ayrıca Trump, kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin bulunduğunu resmen kabul eden başkanlık kararnamesine de imza attığını vurguladı.

Cinsiyet değiştiren bireylerin kadın sporlarına katılmalarını engellediklerini kaydeden Trump, devlet okullarında cinsiyet değişimi ideolojinin aşılanmasının tamamen önüne geçeceklerini vurguladı.

"Altın Kart" adını verdiği uygulamadan da bahseden Trump, "5 milyon dolar karşılığında satışa sunulacak olan bu kartla, dünyanın dört bir yanından en başarılı istihdam yaratan insanların ABD vatandaşlığına giden yolu satın almalarını sağlayacağız" değerlendirmesini yaptı.

"EKONOMİK BİR FELAKET KABUSU DEVRALDIK"

Konuşmasında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Trump, en önemli önceliklerinden birinin ekonomiyi kurtarmak olduğunu söyledi.

Trump, önceki yönetimden ekonomik bir felaket ve enflasyon kabusunu devraldıklarını belirterek, "Başkan olarak, bu zararı tersine çevirmek ve Amerika'yı yeniden uygun fiyatlı hale getirmek için her gün mücadele ediyorum" dedi.

ABD'de artan yumurta fiyatları için eski ABD Başkanı Joe Biden'ı suçlayan Trump, yumurta fiyatlarını düşürmek için çalıştıklarını kaydetti.

Trump, enflasyonu yenmek için verdikleri mücadelenin ana odağından birinin enerji maliyetlerini düşürmek olduğuna işaret ederek, bu nedenle göreve geldiği ilk gün Ulusal Enerji Acil Durumu ilan ettiğini hatırlattı.

KRİTİK MADENLER

Yönetiminin Alaska'da Japonya, Güney Kore ve diğer ülkelerin trilyonlarca dolarlık yatırımla ABD'nin ortağı olmak istedikleri, dünyanın en büyükleri arasında yer alan devasa bir doğal gaz bor hattı üzerinde çalıştığını bildiren Trump, "Ayrıca bu hafta içinde ABD'de kritik minerallerin ve nadir toprak elementlerinin üretimini önemli ölçüde arttırmak üzere tarihi bir adım atacağım" diye konuştu.

Trump, enflasyonla mücadele için sadece enerji maliyetini düşürmekle kalmayacaklarını, aynı zamanda vergi mükelleflerinin paralarının israf edilmesine de son vereceklerini vurgulayarak, bu amaçla Hükümet Verimliliği Departmanını kurduğunu, yüz milyarlarca dolarlık yolsuzluk bulduklarını ve bu paranın çoğunu geri aldıklarını anlattı.

ABD Başkanı Trump, "Bulabildiğimiz tüm sahtekarlık, israf ve hırsızlıkları ortadan kaldırarak enflasyonu yenecek, mortgage (konut kredisi) oranlarını düşürecek, araba ödemelerini ve market fiyatlarını azaltacak, yaşlılarımızı koruyacak ve Amerikalı ailelerin cebine daha fazla para koyacağız" ifadelerini kullandı.

Kongre'ye vergi indirimlerini hayata geçirme çağrısında bulunan Trump, tüm gelir vergilerinde kalıcı indirimler istediklerini, bahşişlerden, fazla mesailerden ve sosyal güvenlik ödemelerinden vergi alınmaması gerektiğini belirtti.

Trump, vergi indirimlerinin bir parçası olarak, yerli üretim ve tüm imalat üzerindeki vergileri düşürmek istediklerini dile getirdi.

GÜMRÜK VERGİLERİ

Konuşmasında gümrük vergilerine de değinen Trump, 2 Nisan'da karşılıklı tariflerin devreye gireceğini yineledi.

Trump, "Bize ne tarife uygularlarsa, biz de onlara tarife uygulayacağız. Bizden ne vergi alırlarsa, biz de onlardan vergi alacağız. Eğer bizi kendi pazarlarından uzak tutmak için parasal olmayan tarifeler uygularlarsa, biz de onları kendi pazarlarımızdan uzak tutmak için parasal olmayan engeller uygulayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Tarifelerin 2 Nisan'dan itibaren ABD'ye gelen tarım ürünlerine de uygulanacağını aktaran Trump, "Biraz alışma dönemi olabilir" dedi.

Trump, tarifelerin Amerika'yı yeniden zenginleştirmek ve büyük yapmakla ilgili olduğunu vurgulayarak, "Biraz rahatsızlık olacak ama bununla bir sorunumuz yok. Çok fazla olmayacak" ifadelerini kullandı.

Eski ABD Başkanı Biden döneminde yerli yarı iletken üretiminin artırılması amacıyla hayata geçirilen CHIPS Yasası'nı "korkunç bir şey" olarak nitelendiren Trump, "Yüz milyarlarca dolar veriyoruz ve bunun hiçbir anlamı yok. Paramızı alıyorlar ve harcamıyorlar" şeklinde konuştu.

Trump, söz konusu yasadan ABD'nin kurtulması gerektiğini savundu.