Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trump ateşkesi 'uzattığını' söylemişti... İran: 'Kaybeden taraf şartları belirleyemez'

22.04.2026 00:59:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran ile varılan geçici ateşkesi uzattığını' söylemişti. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın danışmanı Mehdi Muhammedi, söz konusu açıklamaya ilişkin "Kaybeden taraf şartları belirleyemez" ifadesini kullandı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın danışmanı Mehdi Muhammedi, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda devam ettirme kararı aldığı deniz ablukasının, bombardımandan farksız olduğunu ve askeri olarak karşılık verilmesi gerektiğini savunan Muhammedi, "Kaybeden taraf şartları belirleyemez" dedi.

Muhammedi, ABD'nin ateşkesin uzatılmasına yönelik kararının İran'a yönelik yeni saldırılar için zaman kazanma amacı taşıdığını vurguladı.

TRUMP ATEŞKESİ UZATTIĞINI SÖYLEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine, İran'ın anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını açıklamıştı.

Trump, açıklamasında, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İran yönetiminin ciddi bir bölünme içinde olduğu gerçeği ve Pakistan'dan Mareşal Asım Münir ile Başbakan Şahbaz Şerif'in de talebi üzerine, liderleri ve temsilcileri ortak bir öneri sunana kadar İran'a yönelik saldırımızı askıya almamız istendi. Bu nedenle ordumuza ablukayı sürdürme ve her açıdan hazır kalmaları talimatı verdim; dolayısıyla (İran'ın) önerisi sunulana ve müzakereler bir şekilde sonuçlanana kadar ateşkesi uzatacağım." ​​​​​​​​​​​​​​

İlgili Konular: #Trump #İran #ateşkes

İlgili Haberler

Görüntüler paylaşıldı: ABD, İran'a giden petrol tankerine el koydu! ABD, İran’a destek sağladığı iddia edilen petrol tankerine Hint-Pasifik’te el koydu; Trump ise bu geminin, Çin’den İran’a gönderildiğini öne sürerek, “hediye” yüklü olduğunu iddia etti.
Pakistan: 'İran'ın müzakerelere katılımına ilişkin yanıtını hala bekliyoruz' Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, ABD-İran arasındaki müzakerelerin Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilmesi beklenen bir sonraki turuna ilişkin, "İran heyetinin müzakerelere katılımına ilişkin resmi yanıtını hala bekliyoruz. İki haftalık ateşkes sona ermeden önce İran’ın müzakerelere katılma kararı kritik önem taşıyor" dedi.
Son dakika... İran müzakerelere gitmeyeceğini duyurdu: Trump ateşkesi 'süresiz' uzattı ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan’ın talebi üzerine İran’a yönelik planlanan saldırının durdurulduğunu ve ateşkesin, Tahran’ın ortak bir öneri sunmasına kadar uzatıldığını açıkladı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden 'teşekkürlerini' sundu. İran yarın müzakereler için İslamabad’a gitmeyeceğini Pakistan aracılığıyla ABD’ye iletmişti.