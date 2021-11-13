Trump'ın danışmanı Steve Bannon'a kötü haber: Yargı yolu açıldı
ABD Adalet Bakanlığı, eski Başkan Donald Trump'ın danışmanı Steve Bannon'a "Kongreyi tahkir" suçundan dava açıldığını duyurdu.
ABD Adalet Bakanlığı, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın uzun süre danışmanlığını yapan Steve Bannon’ı, 6 Ocak'ta Kongre’ye düzenlenen saldırıyı soruşturan Temsilciler Meclisi komisyonu tarafından gönderilen celbe uymamakla suçladı.
Bannon kendisinden istenen belgeleri komisyonla paylaşmayı ve komisyona ifade vermeyi reddetmiş, gerekçe olarak da eski Başkan Trump’tan bu yönde gelen talebi göstermişti.
2 NEDENDEN DOLAYI
Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 67 yaşındaki Bannon’ın, biri ifade vermeyi diğeri de belge sunmayı reddetmek olmak üzere iki nedenden dolayı ‘Kongre'ye itaatsizlik’le suçlandığı belirtildi.
Adalet Bakanı Merrick Garland yaptığı açıklamada, "Görevdeki ilk günümden beri, Adalet Bakanlığı çalışanlarına, birlikte Amerikan halkına, bakanlığın hukukun üstünlüğüne bağlı olduğunu, gerçekleri ve yasaları takip ettiğini ve yasalar çerçevesinde eşit adaleti sürdürdüğünü söz ve eylemle göstereceğimize söz verdim’’ dedi.
Garland,"Bugünkü suçlamalar, bakanlığın bu ilkelere olan kararlı bağlılığını yansıtıyor" diye ekledi.
ABD Temsilciler Meclisi, eski Başkan Donald Trump destekçilerinin 6 Ocak’ta Kongre’ye düzenlediği baskını soruşturan özel komisyonla işbirliği yapmadığı gerekçesiyle Trump’ın eski danışmanlarından Steve Bannon’ı “Kongre’yi itaatsizlikle” suçlamış, dosya ABD Adalet Bakanlığı’na yönlendirilmişti.
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